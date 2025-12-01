"É muita covardia. Tirou a vida de inocentes", diz homem que perdeu filha e 4 netos em incêndio criminoso

Josias Antônio foi ao IML, no Recife, nesta segunda (1º), A filha dele, Isabele, e os netos foram mortos em um incêndio praticado pelo genro dele, Aguidaldo Alves, que está preso

Rescaldo do incêndio na Caxangá. (Foto: Francisco Silva/ DP foto)

Os corpos da mulher e dos quatro filhos que morreram em um incêndio criminoso provocado pelo marido, na Zona Oeste do Recife, ainda estão no Instituto de Medicina Legal (IML), na área central da cidade.

Segundo informações, os corpos de Isabele Macedo, de 40 anos, e de Aline, de 7 anos, Adriel, de 4, Agnaldo, de 3, e Ariel, de 1 ano, ficaram carbonizados.

O crime aconteceu no sábado (29), na comunidade Icauã, na Iputinga, na Zona Oeste. O marido de Isabele, Aguinaldo José Alves, conhecido como Guel, foi preso em flagrante. Ela escapou de linchamento e seguiu para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

Nesta segunda (1º), os pais de Isabele foram ao IML para tentar liberar os corpos para realizar o enterro, que está previsto para o cemitério da Várzea, na mesma região da cidade.

A informação é de que os corpos das crianças vão precisar passar por exames de DNA.

“Nunca vi fazer isso. Muita covardia. Tirar a vida de quatro inocentes. Ele disse que não estava arrependido do que fez”, declarou o pai de Isabele e avô das crianças, Josias Antônio.

Ainda segundo ele, a família está abalada. “Tem gente de São Paulo ligando para a gente. Todo mundo abalado. Não é brincadeira, não. Eu não queria partir para cima dele. Não quero violência. Destruiu uma comunidade toda”, acrescentou.

O pai disse que Isabele pediu socorro. “Eu falei com ela e disse que ele era um mau exemplo para as crianças. Queremos justiça de Deus e a da terra”, ressaltou.