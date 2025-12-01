"Ele cortou o pescoço dela antes", diz vizinha de mulher e 4 filhos mortos em incêndio no Recife

Tragédia aconteceu no sábado (29), na Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Aguinaldo Alves foi preso após matar a mulher e 4 filhos. Vizinha disse que ele costumava beber e bater nela

Vizinha relatou agressões praticadas prelo homem que matou a família em incêndio no Recife (Reprodução)

As mortes de uma grávida e seus quatro filhos, provocadas por um incêndio criminoso praticado pelo próprio marido, na comunidade Icauã, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife, pode ser considerada uma tragédia anunciada.

Nesta segunda (1º), uma vizinha da família voltou ao local, totalmente destruído pelo fogo, e declarou que Isabele Macedo, de 40 anos já tinha escapado várias vezes das agressões do companheiro, Aguinaldo José Alves, o Guel, que está preso.

“Ele cortou o pescoço dela, antes de matar. Isso não tem explicação”, declarou Elisângela Lima, em entrevista concedida a emissora de TV.

Chorando muito, a vizinha da família morta afirmou também que Guel bebia com outros homens e ficava deitado na frente da casa.

“Essa era a realidade dela. Ela dizia que seria morta e que a mãe estava vendendo água para juntar dinheiro e fazer um puxadinho para ela viver com os filhos”, acrescentou.

Além de Isabele, morreram na tragédia da Iputinga os quatro filhos dela: Aline, de 7 anos, Adriel, de 4, Agnaldo, de 3, e Ariel, de 1 ano.

Há informações de que a mulher estava grávida de dois meses.



Destruição



Também nesta segunda, servidores da Prefeitura do Recife estiveram no local ara retirar os destroços e limpar a área.

Cerca de 20 residências foram destruídas pelo fogo. Outras 10 ficaram de pé, mas com problemas estruturais e devem ser demolidas.

Tragédia

A tragédia aconteceu por volta de meio-dia de sábado (29). Guel colocou fogo na casa da família.

Ele escapou de ser linchado por populares e foi levado pela Polícia Militar para delegacia.

Depois, seguiu para o centro de Observação criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, onde está à disposição da Justiça.

