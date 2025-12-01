"Brigas de galeras": correria e tiros para o alto são registrados após dispersão das prévias de Olinda; 17 pessoas foram detidas

Populares informaram aos agentes do BPTur que indivíduos vestindo roupas pretas, em motocicletas, tentavam praticar assaltos, enquanto grupos se enfrentavam nas proximidades do Clube Atlântico, em Olinda. Vídeos das redes sociais mostram policiais realizando disparos para cima.

De acordo com a PMPE, todos os 17 suspeitos foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Muita correria e confusões, provocadas por “brigas de galeras”, foram registradas na noite deste domingo (30), nas imediações da Rua do Sol e da Praça do Carmo, em Olinda, no Grande Recife, aproximadamente uma hora após a dispersão das prévias carnavalescas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver diversas confusões e até policiais militares realizando tiros para o alto.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por volta das 23h, o efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), em deslocamento para a sede da unidade, ouviu gritos e dois disparos de arma de fogo nas imediações do Clube Atlântico, em Olinda.

Populares informaram ao efetivo que indivíduos vestindo roupas pretas, em motocicletas, tentavam praticar assaltos, enquanto grupos se enfrentavam. Após essas informações, segundo a PMPE, o policiamento se deslocou até o local, onde foram constatadas diversas confusões, brigas generalizadas e correria.

O efetivo, com o apoio motorizado de unidades especializadas e do 1º BPM, conseguiram restaurar a ordem, que resultou na detenção de 17 envolvidos, além da apreensão de quatro motocicletas, um automóvel, seis celulares e dois cordões de prata.

De acordo com a PMPE, todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

A PMPE também informou que o comando do BPTur manteve contato com a Delegada Seccional da área, que assegurou celeridade nos procedimentos e a notificação dos responsáveis pelo evento festivo, que não teve comunicação prévia às forças de segurança, o que ampliou o risco à população.