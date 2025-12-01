Carreta tomba na BR-101 e gera engarrafamento em Goiana, sentido João Pessoa

Segundo a PRF, o tombamento da carreta aconteceu no km 2,5, em Goiana, e o engarrafamento chegou a 2 km de extensão

Motorista perdeu controle da carreta e tombou no começo da manhã desta segunda (1ª) (DIVULGAÇÃO/PRF)

Quem precisou pegar a BR-101 Norte, na manhã desta segunda-feira (1ª), enfrentou longo engarrafamento na altura de Goiana, Zona da Mata de Pernambuco.

Uma carreta tombou no km 2,5, sentido João Pessoa, gerando engarrafamento de até 2 km de extensão. No começo da tarde, um guincho chegou ao local para retirar o veículo da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h20, ela foi acionada para atender um sinistro em Goiana. O motorista de uma carreta havia perdido o controle e tombado na rodovia.

O motorista, que estava viajando sozinho, ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.

A carreta ficou atravessada entre as duas faixas da pista, obrigando os outros veículos a circularem pelo acostamento.

O trânsito ficou muito lento no local durante toda a manhã. Conforme a PRF, no começo da tarde, quando o guincho chegou ao local, o engarrafamento era de aproximadamente 1 km.