Acidente grave na BR-316, em Ouricuri, no Sertão, deixa três crianças e três adultos feridos

Os dois veículos envolvidos na colisão frontal ficaram parcialmente destruídos (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (30), na BR-316, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, envolvendo dois veículos que se chocaram frontalmente. Em um deles, conduzia um casal e três crianças.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital de Ouricuri.

A PRF relatou que o sinistro aconteceu no km 76 da BR-316 e envolveu um Fiat Siena, ocupado apenas pelo motorista, e um Chevrolet Corsa, no qual trazia um casal com três crianças, de 2, 5 e 7 anos.

Conforme informações preliminares, os dois automóveis seguiam em sentidos opostos, quando ocorreu uma colisão frontal. A suspeita é de que o Corsa acessou a contramão.

O motorista do Siena apresentou ferimentos leves e se dirigiu ao hospital com auxílio de populares. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

No Corsa, estavam os feridos mais graves. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. O casal e as crianças foram encaminhadas ao Hospital de Ouricuri para avaliação médica.

A PRF realizou o primeiro atendimento no local, controlou o tráfego e iniciou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias que levaram ao sinistro.

O trânsito nos dois sentidos permaneceu interditado por alguns minutos, até a remoção das vítimas e o levantamento dos vestígios do acidente pela equipe PRF.