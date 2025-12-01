Eduardo e Lula da Fonte garantem R$ 10 milhões do Governo Federal para construção de escola em Timbaúba

A nova unidade contará com 13 salas de aula, garantindo mais conforto e estrutura para os estudantes da região (Foto: Igor Toscano)

Nesta sexta-feira (28/11), o prefeito de Timbaúba, Marinaldo Rosendo (PP/UP), assinou, ao lado dos deputados federais Eduardo da Fonte e Lula da Fonte (PP/UP), a ordem de serviço para a construção de uma nova escola na Comunidade Vila dos Trezentos. Os parlamentares foram decisivos para que o município assegurasse R$ 10 milhões do Governo Federal destinados à obra.

A unidade contará com 13 salas de aula, garantindo mais conforto e estrutura para os estudantes da região.

Atualmente, os alunos da comunidade precisam caminhar pela beira da estrada para chegar a uma escola improvisada. Com o novo equipamento, a rede municipal passará a oferecer um espaço adequado e próximo das famílias, atendendo mais de 200 estudantes.

Outra iniciativa em andamento é a construção de uma creche, orçada em mais de R$ 5 milhões, também viabilizados pelos deputados.

O deputado Eduardo da Fonte reforçou a importância do Projeto de Lei nº 4265/21, de sua autoria, que obriga a oferta de duas merendas diárias para alunos da educação básica pública, uma na chegada e outra no recreio. “Investir na educação é investir em um futuro com mais oportunidade para todos”, destacou o parlamentar.