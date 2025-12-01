Caminhão carregado de manga tomba na BR-428, no Sertão de Pernambuco

Sinistro aconteceu no começo da noite deste domingo (30), no km 137 da BR-428, em Petrolina; caminhão que transportava manga seguia para Santa Maria da Boa Vista

Caminhão tombado e a carga de manga espalhada na rodovia (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um caminhão carregado de manga tombou na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, no começo da noite deste domingo (30). Parte da rodovia ficou interditada, sendo totalmente liberada às 20h40, quando o veículo foi retirado da pista.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, o motorista de um caminhão transportando manga perdeu o controle do veículo e tombou.

O sinistro aconteceu no km 137 da BR-428, no sentido Santa Maria da Boa Vista, também no Sertão do estado.

O motorista, que não se feriu, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.