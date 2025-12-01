O caso aconteceu na noite de domingo (30), na Avenida João Pessoa de Moraes Guerra, em Araçoiaba, Região Metropolitana do Recife

Incêndio atinge estabelecimento comercial em Araçoiaba; não houve feridos (Cortesia/DP)

Um incêndio atingiu uma loja comercial na noite deste domingo (30), na Avenida João Pessoa de Moraes Guerra, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife. Ninguém ficou ferido.

Segundo relatos de moradores, o fogo se espalhou rapidamente pelo estabelecimento, que estava fechado no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que sete viaturas — entre unidades de combate a incêndio, resgate, salvamento e comando operacional — foram enviadas ao local, totalizando 23 profissionais na operação.

Ao chegar ao estabelecimento, as equipes constataram que as chamas atingiam entulhos contendo espuma e isopor, que estavam no pátio do imóvel. A intensidade do fogo alcançou parcialmente cinco casas vizinhas, causando danos leves aos revestimentos do primeiro pavimento dessas residências.