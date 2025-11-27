Companheira suspeita de atirar em juiz em Pernambuco tem prisão preventiva decretada

Maria Natália confessou ter atirado contra ele após uma discussão na manhã desta quinta-feira (27)

Juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, foi baleado em casa (Foto: Redes Sociais )

Após ser presa em flagrante pela Polícia Militar, Maria Natália da Silva Tavares, 33 anos, suspeita de balear o juiz Carlos Eduardo Mathias, lotado na comarca de Ouricuri, no Sertão, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

Com a decisão, a mulher será encaminhada para uma unidade prisional a ser definida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seres). Maria Natália confessou ter disparado contra o juiz durante o interrogatório e foi autuada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil.

No momento do crime, duas pistolas, diversas munições de calibres distintos, carregadores, celulares e até um certificado de registro de armas foram apreendidos no local, reforçando as linhas de investigação da Polícia Civil sobre as circunstâncias e a motivação do ataque.

Os bombeiros encontraram a vítima caída no quarto, cercada de sangue e com um pano no peito, enquanto afirmava que a companheira era a responsável pelo disparo.

O juiz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital de Ouricuri, onde passou por cirurgia. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), embora nenhum órgão vital tenha sido atingido, o magistrado precisou de intervenção cirúrgica, mas está consciente, estável e sem risco de morte. Ele optou por permanecer na unidade hospitalar do município, descartando transferência para outro centro médico.

De acordo com o relato do policial civil que atuou na ocorrência, Maria Natália disse ter atirado contra o juiz após uma discussão. Um dia antes do crime, ela teria descoberto uma suposta traição.