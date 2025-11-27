Juiz baleado em casa grava vídeo e diz que foi a esposa: "Foi Natália que atirou"

O crime aconteceu nesta quinta (27), em Ouricuri, no Sertão pernambucano.Mulher está presa e confessou que tentou matar marido por causa de suposta traição

Juiz gravou vídeo após ser baleado (Reprodução)

“Por favor, pede socorro. Natália acabou de me dar um tiro. Está cheio de sangue. Ela deu um tiro no meu peito. Foi a Natália que atirou”.

Essas frases são do juiz de direito Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, no Sertão Pernambucano, baleado, nesta quinta (27), pela própria esposa, Maria Natália Tavares, dentro de casa.

O depoimento do juiz foi gravado por ele mesmo em vídeo, pelo celular. Com isso, o magistrado acionou um homem chamado Tiago, um assessor dele, a quem ele pediu o socorro.

Economista, a mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia local, onde prestou depoimento.

O vídeo gravado pela própria vítima foi anexado aos autos do flagrante da mulher.

Nas imagens, o juiz aparece em uma imagem embaçada, mas é possível observar que ele está com marcas de sangue.

Como ele mesmo narrou no vídeo, o tiro atingiu o tórax da vítima, que foi levada para o hospital local e passou por cirurgia.

Por nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o estado dele era estável, até o fim da manhã desta quinta.

Confira vídeo:

Na delegacia

Maria Natália Tavares foi autuada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil.

“A situação de flagrância encontra-se devidamente caracterizada, nos termos do art. 302, I e II, do CPP, uma vez que a investigada foi encontrada no interior da residência, ainda suja de sangue e imediatamente reconhecida pelas equipes policiais e por testemunhas como autora do disparo que alvejou a vítima, seu companheiro”, informa o documento registrado na delegacia de Araripina, cidade vizinha. Ainda segundo o documento, o crime ficou evidenciado pelo “grave ferimento perfurocontuso no tórax da vítima, constatado pela equipe médica no hospital onde o ofendido passou por drenagem torácica e foi encaminhado à UTI em risco de morte”

A arma de fogo utilizada foi localizada pela perita dentro do imóvel, sobre a cama de um dos quartos, informou a polícia no documento.

Interrogatório

Em interrogatório gravado em vídeo, segundo a polícia, a mulher confessou espontaneamente ter efetuado o disparo contra o companheiro “em razão de discussões anteriores e, segundo ela, de uma suposta agressão e da afirmação de que ele desejava se separar e que a teria traído, fato que, em tese, configura motivo torpe”.

Informações registradas no Boletim de Ocorrência, o Corpo de Bombeiros acompanhou a equipe até o local e encontrou a vítima no quarto, caída ao chão, com grande quantidade de sangue ao redor e segurando um pano sobre o peito, enquanto repetia a mesma frase acusatória: “Foi a Natália que atirou”.

Policial

No seu depoimento, o policial civil Eduardo Carneiro de Andrade disse que foi acionado por policiais militares sobre um possível homicídio envolvendo o Juiz Carlos Matias.

Ao chegar ao local, foi recepcionado por integrantes da equipe Malhas da Lei e encontrou a investigada Natália dentro da residência. Foi dada a ela voz de prisão, com a devida comunicação dos direitos constitucionais.

O policial civil disse que Natália, de forma espontânea, narrou que, após discussão e suposta agressão por parte do companheiro, apanhou a arma dele que estaria guardada e efetuou o disparo.

Relatou ainda que a investigada mencionou desentendimentos desde o dia anterior por causa de uma suposta traição, envolvendo um PIX enviado pelo companheiro, que inclusive fez com que ambos deixassem uma aula de natação antes do término.

Natália teria afirmado que “não queria que nada disso tivesse acontecido” e que foi ela quem acionou socorro após o disparo, permanecendo ao lado da vítima.

Quem é o juiz



O juiz Carlos Eduardo Mathias já foi alvo de uma representação feita por advogados por causa de “abuso de poder”. O caso aconteceu em 2019, em Tacaratu, também, no Sertão.

Informações do Blog de Ricardo Antunes e confirmadas por fontes ao Diario apontam que o juiz deu ordem de prisão a dois advogados. Eles insistirem em ter acesso aos autos de um inquérito policial de clientes.

O que diz o TJPE



“O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através de sua Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura, informa que foi comunicado do atentado contra a vida do juiz Carlos Eduardo Mathias, juiz da comarca de Ouricuri, na manhã desta quinta-feira (27-11)”, disse a nota.

Ainda segundo o TJPE, a instituição se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente.

“No momento, o magistrado se encontra no Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. Ele está estável e consciente. Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento”, acrescentou.