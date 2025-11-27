° / °
Juiz é vítima de ataque a tiros em Ouricuri, no Sertão pernambucano

Segundo informações do TJPE, o magistrado levou um tiro no pulmão, nesta quinta (27), foi levado para o hospital da cidade e passou por uma cirurgia. A situação dele é estável

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/11/2025 às 11:38

JUiz foi baleado em Ouricuri /Redes Sociais

O juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, no sertão pernambucano, sofreu um ataque a tiros, nesta quinta (27).

A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio de nota.

Segundo informações, o magistrado levou um tiro no pulmão, foi levado para o hospital da cidade e passou por uma cirurgia. A situação dele é estável.

A suspeita de ter praticado o atentado contra o juiz é a mulher dele, que está presa. A arma usada no crime foi apreendida. 

“O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através de sua Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura, informa que foi comunicado do atentado contra a vida do juiz Carlos Eduardo Mathias, juiz da comarca de Ouricuri, na manhã desta quinta-feira (27-11)”, disse a nota.

Ainda segundo o TJPE, a instituição se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente.

“No momento, o magistrado se encontra no Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. Ele está estável e consciente. Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento”, acrescentou.


