Juiz é vítima de ataque a tiros em Ouricuri, no Sertão pernambucano
Segundo informações do TJPE, o magistrado levou um tiro no pulmão, nesta quinta (27), foi levado para o hospital da cidade e passou por uma cirurgia. A situação dele é estável
Publicado: 27/11/2025 às 11:38
JUiz foi baleado em Ouricuri (Redes Sociais )
O juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, no sertão pernambucano, sofreu um ataque a tiros, nesta quinta (27).
A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio de nota.
Segundo informações, o magistrado levou um tiro no pulmão, foi levado para o hospital da cidade e passou por uma cirurgia. A situação dele é estável.
A suspeita de ter praticado o atentado contra o juiz é a mulher dele, que está presa. A arma usada no crime foi apreendida.
“O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através de sua Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura, informa que foi comunicado do atentado contra a vida do juiz Carlos Eduardo Mathias, juiz da comarca de Ouricuri, na manhã desta quinta-feira (27-11)”, disse a nota.
Ainda segundo o TJPE, a instituição se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente.
“No momento, o magistrado se encontra no Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. Ele está estável e consciente. Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento”, acrescentou.