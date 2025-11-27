Com câncer de mama, devota antecipa ida ao Morro da Conceição para pedir força em cirurgia: "certeza de cura"

Rosana Alexandre (Marina Torres/DP Foto)

Rosana Alexandre, diagnosticada com câncer de mama no início do ano, irá passar por cirurgia de retirada da mama esquerda no dia 9 de dezembro, com internamento marcado para o Dia de Nossa Senhora da Conceição

No meio de toda organização e montagem das estruturas para a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, a devota Rosana Alexandre, que sobe o morro há anos com os familiares durante as festividades para agradecer as graças conquistadas, antecipou sua ida ao Santuário para esta quinta-feira (27).

Ela foi pedir força e saúde para a cirurgia de retirada da mama esquerda, motivada por um câncer na região, na qual terá o internamento justamente no dia da Imaculada Conceição do Morro.

A cirurgia, marcada para acontecer no dia 9 de dezembro, além das restrições de ficar em aglomerações, interrompeu Rosana de manter sua tradição familiar de ir para as missas no período da festa, mas não a impediu de subir o morro para pedir proteção durante esse ato cirúrgico.

“Sou devota de Nossa Senhora da Conceição há anos e, desde pequena, venho ao Morro com meus familiares. Por causa da minha cirurgia, antecipei a vinda para pedir força à ela, pois tenho certeza que vou receber a cura. Não foi coincidência meu internamento cair no dia da festa, ela colocou nesse dia justamente para eu me sentir mais segura”, relatou Rosana Alexandre emocionada.

Rosana Alexandre, que atualmente mora no bairro da Madalena, também na Zona Norte da capital pernambucana, foi diagnosticada com câncer de mama no início deste ano após sentir um problema na mama esquerda.

Iniciou a quimioterapia no mês de junho, procedimento que a deixou bem debilitada. Apesar disso, o tratamento desencadeou na cirurgia de retirada da mama. Apesar disso, já deixou certo seu retorno ao Morro para agradecer por sair bem da cirurgia.

“O tratamento é muito longo, que deixa a saúde do paciente bastante debilitada, pois cada sessão de quimioterapia é um desgaste e as reações da quimioterapia não são fáceis. Provavelmente, eu deva passar mais um ano fazendo manutenções após a cirurgia, mas com certeza, assim que me recuperar da cirurgia, voltarei aqui no Morro para agradecer”, confessou.

Devoção por Nossa Senhora da Conceição

A devoção por Nossa Senhora da Conceição foi passando de geração para geração dentro da família de Rosana Alexandre.Ainda jovem, ela saía junto com sua mãe, avó e tias a pé do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, para a Festa do Morro. As idas ao Santuário não se restringem ao dia da festa, pois ela costuma ir durante o ano às missas na localidade.

E mesmo com tantas provações ao longo de sua vida, ela não deixa a cabeça abaixar e encara essas dificuldades com muita fé e devoção a Nossa Senhora da Conceição.

“A gente precisa ter fé, pois a partir do momento que você recebe o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você tem que ter é fé. Você deve se agarrar no nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora da Conceição para seguir em frente e superar qualquer dificuldade”, finalizou Rosana Alexandre.