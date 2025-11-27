Morro da Conceição se prepara para receber os fiéis para 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição

A abertura da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição acontece nesta sexta-feira (28), às 18h, com a Procissão da Bandeira, que sairá do Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife

Morro da Conceição nos preparativos para a Festa de Nossa Senhora da Conceição (MARINA TORRES/DP)

O aumento da movimentação Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, e a renovação das pinturas azuis das casas durante a subida já mostra que a localidade está se preparando para receber os fiéis ao longo de 11 dias de programação da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição.

A abertura da festividade acontece nesta sexta-feira (28), às 18h, com a Procissão da Bandeira, que terá concentração no Parque Urbano da Macaxeira, também na Zona Norte da capital pernambucana, e seguirá até o Santuário.

Nesta quinta-feira (27), o Diario de Pernambuco subiu o Morro da Conceição para saber como está a preparação da festa da santa, considerada uma das maiores expressões religiosas de Pernambuco.

Segundo o reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, a organização interna do Santuário já foi concluída, restando apenas a montagem do palco externo, onde serão celebradas algumas missas ao longo dos dias da programação.

“Nós estamos nos últimos detalhes das montagens que estão acontecendo na parte externa. Estamos passando por alguns ajustes, principalmente, com a montagem do palco, colocação de led da estrutura do som, que deve ser finalizado até esta sexta. Já dentro do Santuário, já está tudo pronto para receber os fiéis”, explicou.

A edição deste ano será a primeira após a reabertura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, destruído com o desabamento do teto da localidade que deixou duas pessoas mortas e mais de 20 feridas, e do restauro da imagem da Imaculada Conceição do Morro.

Segundo a organização, 2,5 milhões de fiéis devem passar pelo Santuário durante os 11 dias de programação, número que irá superar os 2 milhões de pessoas contabilizados pela organização no ano passado.

“A festa deste ano tem um marco muito importante, que é a reconstrução do Santuário e o restauro do monumento da imagem de Nossa Senhora da Conceição, tudo por via do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife. Então, celebrar essa festa com tudo pronto, com tudo devolvido aos devotos traz um sabor de gratidão para todos que vivenciamos o Morro da Conceição”, destacou o padre Emerson Borges.

Com o tema “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança”, a celebração acompanha o Jubileu da Esperança, vivido pela Igreja Católica até 2026.

Além do caráter religioso, a popular Festa do Morro também movimenta a economia local. É o caso da vendedora de artigos religiosos, Maria de Lourdes da Silva, de 64 anos, que comercializa ao lado do Santuário há 43 anos.

“Atualmente, as vendas ainda estão fraquinhas, mas espero que as coisas melhorem, que venha bastante fiel para comprar e seja uma festa maravilhosa. A expectativa da gente é que as vendas aumentem em comparação ao ano passado, principalmente por conta da entrega do Santuário e da instalação de Nossa Senhora da Conceição”, destacou a vendedora, que além de vender, confecciona os seus produtos.

Procissão da Bandeira

A procissão seguirá pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até chegar ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Após a chegada ao Santuário, programada para acontecer por volta das 19h20, haverá o hasteamento da bandeira da festa no mastro em frente ao templo.

Logo na sequência, às 19h30, terá início a Solene Celebração de Abertura, que será realizada no palco montado em frente à igreja. A solenidade será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra.