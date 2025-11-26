121ª Festa do Morro da Conceição terá serviços municipais de saúde, cultura e mais

Imagem da Imaculada Conceição (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, que começa nesta sexta-feira (28) e segue até 8 de dezembro, receberá diferentes serviços municipais de saúde, trânsito, limpeza, assistência social, segurança e organização do comércio.

Saúde

A Secretaria de Saúde vai atuar com 281 profissionais. A USF+ Morro da Conceição funcionará das 7h à 1h, e nos dias 7 e 8/12 terá atendimento 24 horas. Serão 19 equipes revezando plantões, com atendimentos de urgência, primeiros socorros, aferições, vacinação e testagem rápida de ISTs. No Dia Mundial de Luta contra a Aids (1/12), haverá reforço de ações educativas.

O SAMU terá Unidade de Suporte Básico todos os dias, com plantão 24h no dia 8. Procissões contarão com uma USB e quatro motolâncias.

Equipes de Vigilância em Saúde atuam antes e durante a festa, com controle de roedores, ações contra arboviroses e orientação a comerciantes sobre manipulação de alimentos. De 1 a 5/12, haverá visitas educativas em residências próximas ao evento.

Cultura

A Prefeitura instalará palco na Praça da Conceição, com estrutura de som e luz. A programação inclui atrações como Nádia Maia, DJ Rony, Trio Mandracatu, Banda Mingau de Cachorro, Bloco Utopia e Paixão e Banda Cervac. Serão instalados banheiros químicos, geradores e sinalização aérea.

Guarda Municipal

A GCMR atuará de 28/11 a 8/12, em plantões variáveis conforme o dia, com efetivo diário entre 20 e 54 agentes. As equipes farão patrulhamento a pé, motorizado e em pontos fixos, além de apoiar a mobilidade e proteger o patrimônio público.

Trânsito (CTTU)

A CTTU inicia operação às 12h desta sexta (28) e segue até 1h de 9/12. Haverá interdição gradual dos acessos ao Morro, com bloqueios contínuos a partir de 6/12. Apenas moradores identificados poderão entrar na área.

A CTTU também acompanhará as procissões da Bandeira (28/11), Terço dos Homens (6/12) e Encerramento (8/12), com bloqueios itinerantes. A orientação é priorizar transporte público, táxi ou aplicativo, e respeitar zonas de proibição de estacionamento.

Controle Urbano

A Secon licenciou 250 comerciantes e atuará de 28/11 a 8/12, com plantões 24h entre os dias 5 e 8, para organizar o comércio e impedir atuação de ambulantes não credenciados. Serão 350 profissionais no trabalho.

Limpeza Urbana

A Emlurb preparou mutirão com 187 garis e 22 fiscais, atuando até 9/12. O serviço inclui capinação, varrição, limpeza de escadarias, coleta e lavagem de vias. A operação utilizará 11 caminhões compactadores, um caminhão-pipa, triciclos, tonéis e PEVs. A projeção é recolher cerca de 60 toneladas de resíduos.

Em setembro, a Prefeitura concluiu o restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição, com recuperação do monumento e da capela.

Assistência Social



A Secretaria de Assistência Social reforçará ações de prevenção ao trabalho infantil e ao consumo de álcool por menores. Haverá orientação a famílias, comerciantes e visitantes, além de distribuição de materiais informativos.

Um Espaço de Proteção funcionará de 5 a 8/12, na Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, com acolhimento 24h para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mediante consentimento de responsáveis. A operação envolve 222 profissionais.

Também haverá divulgação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Nos dias 4 e 5/12, uma Blitz da Prevenção orientará comerciantes sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores e fará adesivação de estabelecimentos.

Direitos Humanos

Equipes distribuirão pulseiras de identificação para crianças, orientando responsáveis sobre o uso em locais com grande circulação. A Secretaria também levará ao Morro a Caravana de Direitos, com campanhas educativas sobre combate ao racismo, discriminação e violências, além de ações voltadas à população idosa.

Turismo e Lazer

Após trabalho com a comunidade dentro do programa Destinos Turísticos Inteligentes, a Prefeitura lançou um roteiro de Afroturismo e o Guia do Morro. O material está disponível no portal Visit Recife e reúne atrações e experiências do território para estimular visitas ao longo do ano.

