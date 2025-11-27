Pernambuco é o 2° no Nordeste com mais mortes por câncer de próstata, aponta Ministério da Saúde
Câncer de próstata causou 880 mortes em Pernambuco em 2024, o que fez o Estado ser o segundo com mais óbitos desse tipo no Nordeste. Dados são do painel DataSUS, do Ministério da Saúde
Publicado: 27/11/2025 às 13:47
Novembro Azul conscientiza sobre diagnóstico precoce de câncer de próstata (Foto: Governo Federal)
Pernambuco foi o segundo estado nordestino com mais mortes em decorrência do câncer de próstata em 2024. Foram 880 mortes contabilizadas no estado, o que representa cerca de 18% do total das mortes na região, conforme o painel DataSUS, do Ministério da Saúde. Em média, 73 pernambucanos morreram por mês em 2024, em decorrência de câncer de próstata.
Segundo o Ministério, a Bahia liderou ranking nordestino de mortes por câncer de próstata no ano passado, com 1.561. O terceiro estado com mais óbitos em 2024 foi o Ceará, com 685.
Novembro azul
No Brasil, a doença segue em evidência, sendo o câncer maior incidência na população masculina, excluindo os tumores de pele não melanoma, e também o segundo que mais mata homens no país.
Neste mês, a campanha Novembro Azul destaca a importância da atenção com os cuidados com a saúde do homem e, especialmente, para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o que pode otimizar chances de tratamento e cura.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os pernambucanos podem realizar consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, avaliação clínica, atualização da caderneta de vacinas e acompanhamento de condições crônicas, através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).
Em caso de atendimentos especializados e de urologia, o paciente pode ser encaminhado para hospitais estaduais ou Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs). Veja a lista abaixo divulgada pela SES-PE:
Hospitais com atendimento em urologia
Hospital Regional Fernando Bezerra – Ouricuri
Hospital Regional Ruy de Barros Correia – Arcoverde
Hospital Regional Dom Moura – Garanhuns
Hospital Otávio de Freitas – Recife
Hospital Getúlio Vargas – Recife
Hospital Geral de Areias – Recife
Hospital Belarmino Correia – Goiana
UPAEs com atendimento em urologia
UPAE Garanhuns – Dr. Antônio Simão dos Santos Figueira
UPAE Caruaru – Ministro Fernando Lyra
UPAE Petrolina – Dr. Emanuel Alírio Brandão
UPAE Serra Talhada – Dr. José Alves de Carvalho Nunes
UPAE Afogados da Ingazeira – Dom Francisco de Mesquita Filho
UPAE Arcoverde – Deputado Áureo Howard Bradley
UPAE Belo Jardim – Padre Assis Neves
UPAE Limoeiro – Dr. José Nivaldo Barbosa de Souza
UPAE Grande Recife – Irmã Duda