Pernambuco é o 2° no Nordeste com mais mortes por câncer de próstata, aponta Ministério da Saúde

Pernambuco foi o segundo estado nordestino com mais mortes em decorrência do câncer de próstata em 2024. Foram 880 mortes contabilizadas no estado, o que representa cerca de 18% do total das mortes na região, conforme o painel DataSUS, do Ministério da Saúde. Em média, 73 pernambucanos morreram por mês em 2024, em decorrência de câncer de próstata.

Segundo o Ministério, a Bahia liderou ranking nordestino de mortes por câncer de próstata no ano passado, com 1.561. O terceiro estado com mais óbitos em 2024 foi o Ceará, com 685.

Novembro azul

No Brasil, a doença segue em evidência, sendo o câncer maior incidência na população masculina, excluindo os tumores de pele não melanoma, e também o segundo que mais mata homens no país.

Neste mês, a campanha Novembro Azul destaca a importância da atenção com os cuidados com a saúde do homem e, especialmente, para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o que pode otimizar chances de tratamento e cura.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os pernambucanos podem realizar consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, avaliação clínica, atualização da caderneta de vacinas e acompanhamento de condições crônicas, através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).

Em caso de atendimentos especializados e de urologia, o paciente pode ser encaminhado para hospitais estaduais ou Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs). Veja a lista abaixo divulgada pela SES-PE:

Hospitais com atendimento em urologia

Hospital Regional Fernando Bezerra – Ouricuri

Hospital Regional Ruy de Barros Correia – Arcoverde

Hospital Regional Dom Moura – Garanhuns

Hospital Otávio de Freitas – Recife

Hospital Getúlio Vargas – Recife

Hospital Geral de Areias – Recife

Hospital Belarmino Correia – Goiana

UPAEs com atendimento em urologia

UPAE Garanhuns – Dr. Antônio Simão dos Santos Figueira

UPAE Caruaru – Ministro Fernando Lyra

UPAE Petrolina – Dr. Emanuel Alírio Brandão

UPAE Serra Talhada – Dr. José Alves de Carvalho Nunes

UPAE Afogados da Ingazeira – Dom Francisco de Mesquita Filho

UPAE Arcoverde – Deputado Áureo Howard Bradley

UPAE Belo Jardim – Padre Assis Neves

UPAE Limoeiro – Dr. José Nivaldo Barbosa de Souza

UPAE Grande Recife – Irmã Duda