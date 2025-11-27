Com mais de 1.600 vagas, Mães de Pernambuco abre nova fase de cadastramento

Nesta etapa, são oferecidas 1.625 novas vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

Começou nesta quinta (27) mais um ciclo do programa Mães de Pernambuco.

Essa é uma iniciativa do governo do estado que política que concede benefícios financeiros para mulheres com filhos pequenos.

Nesta etapa, serão oferta das 1.625 novas vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social. As interessadas devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br até 17 de dezembro, informando o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

O sistema informará se a candidata está elegível e deve confirmar sua participação no programa, se não atende aos critérios ou, ainda, se permanece na lista de espera.

As mulheres confirmadas terão direito ao benefício mensal de R$ 300, que será depositado diretamente na mesma conta de recebimento do Bolsa Família em 08 de janeiro de 2026. Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, as beneficiárias podem procurar o CRAS de referência em seus municípios, entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS ou pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800.081.4421.

O Mães de Pernambuco é uma iniciativa que fortalece a proteção social, garante segurança alimentar e nutricional, contribui para os cuidados com a primeira infância e amplia a autonomia feminina. Desde sua criação, o programa já movimentou mais de R$ 537,5 milhões, reafirmando o compromisso do Estado em combater a pobreza e cuidar de quem mais precisa.

Como fazer

Para participar do Mães de Pernambuco, é necessário atender simultaneamente a todos os critérios estabelecidos: morar em Pernambuco; ser beneficiária do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado; ser responsável familiar; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não possuir emprego ou renda formal.