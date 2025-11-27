Chega a sete o número de mortes por dengue no Estado

Sétima morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), no Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 47 divulgado nesta quarta (26)

Aedes aegypti é o nome da principal espécie que transmite os vírus da dengue, o vírus causador da febre chikungunya e o Zika vírus. (Foto: Shammiknr/Pixabay)

Pernambuco registou mais uma morte por dengue. Agora, sete óbitos foram contabilizados neste ano de 2025 no Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), no Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 47, divulgado nesta quarta (26).

A sétima morte confirmada em Pernambuco trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 20 anos, residente do município de Jaboatão dos Guararapes, que morreu no último dia 27 de setembro. Ainda segundo a SES-PE, a paciente não apresentava comorbidades.

Boletim

Até o momento, foram confirmados 11.463 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 266 casos graves e 7 óbitos confirmados, segundo informações divulgadas no Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 47 da SES-PE, nesta quarta (26).

O levantamento aponta 41.842 casos notificados de dengue, representando uma diminuição de 47,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado. A pasta mostra dados referentes às semanas epidemiológicas de 29/12/2024 a 22/11/2025.

O Boletim 47 revela que 103 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 52 localidades apresentam incidência média e 27 apresentam alta incidência.

Outras arboviroses

Na contabilização de outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, foram notificados 6.706 casos de Chikungunya, com 991 confirmações. Para o Zika, houve 1.653 notificações, porém sem confirmações.

Oropouche

Pernambuco registrou sete casos confirmados da Febre Oropouche em 2025. De acordo com a SES-PE, desde maio do ano passado, foram contabilizados 183 casos de febre de Febre do Oropouche no Estado.