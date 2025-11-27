PF deflagra Operação Avohai contra quadrilha que falsificava documentos para fraudar a Assistência Social

Operação Avohai cumpriu mandados em cinco estados do país; a investigação teve início quando duas pessoas foram presas após tentarem tirar o CPF com documentos falsos na Receita Federal do Recife

Uma quadrilha que falsificava e apresentava documentos falsos para recebimentos de valores indevidos de benefícios da Assistência Social, com atuação em todo o país, foi deflagrada, na última quarta-feira (26), pela Polícia Federal.

Com apoio do Núcleo de Inteligência (NUINT) do Ministério do Trabalho e Emprego, a Operação Avohai cumpriu oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

O cumprimento dos mandados ocorreu de forma simultânea em endereços residenciais localizados nos estados do Rio Grande de Norte, Ceará, Minas Gerais, Acre e São Paulo.

As investigações tiveram início quando duas pessoas foram encaminhadas à Polícia Federal após utilizarem documentos falsos na tentativa de regularizar a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), durante atendimento na sede Receita Federal, no Recife.

O esquema criminoso descortinado pela investigação revelou uma engrenagem com atuação interestadual, concebida para lograr a expedição de documentos oficiais em nome de fictícias pessoas e, assim conseguir a apropriação de recursos públicos por meio da implementação de Benefícios fraudulentos de Prestação Continuada – Loas Idoso.

O nome da operação deflagrada faz alusão ao dito popular, em que uma mesma pessoa assume uma multiplicidade de identidades (avô e pai).