Adolescente de 16 anos é espancado por colega dentro de banheiro de escola na Zona da Mata

A motivação do espancamento teria sido ciúme. O adolescente de 16 anos foi agredido com socos e chutes dentro de um banheiro na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Padre Américo Novais, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul

Caso aconteceu na manhã de segunda (24) (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um adolescente de 16 anos foi espancado por um colega, de 17, dentro de um banheiro na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Padre Américo Novais, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul. O jovem agredido precisou ser socorrido em função da gravidade dos ferimentos. O caso aconteceu na manhã de segunda (24).

Segundo um primo do jovem agredido, as atitudes violentas foram motivadas por ciúmes do colega agressor. Ele disse que a vítima contou que o agressor estava na porta do banheiro junto com um outro colega, que teria gravado todas as agressões.

“Quando meu primo foi ao banheiro, os dois estavam na porta, e o agressor falou: ‘É você que gosta de dar em cima das meninas dos outros?', e já foi atacando meu primo. O outro amigo dele ficou gravando”, disse o primo do garoto espancado, em entrevista à TV Guararapes.

Ainda conforme o primo do garoto espancado, o aluno só foi socorrido um tempo depois, quando foi encontrado por um amigo. O sentimento da família é de revolta.

“Ele disse a mim que depois que bateram nele, os meninos saíram do banheiro. Depois chegou um colega dele no banheiro e viu ele naquele estado, foi quando chamou ajuda pessoal. Ele ficou muito machucado, ficou cuspindo muito sangue, estava desesperado, caído no chão. 'Tá' todo mundo indignado, triste, todo mundo querendo justiça”, complementou.

O que diz a Secretaria Estadual de Educação (SEE)

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) informou que a gestão da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Padre Américo Novais, acompanhou o estudante agredido a uma unidade de saúde para atendimento médico.

A secretaria também afirmou que registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o estudante responsável, por lesão corporal dolosa.

“O Conselho Tutelar também foi comunicado e avalia a possibilidade de uma transferência do estudante. O caso foi registrado no Sistema de Ocorrência Escolar (SOE), uma ferramenta institucional da SEE de registros de situações adversas.

A SEE repudia qualquer tipo de agressão dentro das escolas e reforça que promove, em sua proposta político-pedagógica, ações voltadas para a cultura de paz com toda a comunidade escolar. A Rede Estadual também poderá ofertar atendimento psicológico aos estudantes envolvidos, caso necessário”, finalizou.

O que diz a Polícia

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que foi acionada pela coordenação da Patrulha Escolar, por volta das 16h30 da última segunda-feira (24), para averiguar uma situação de agressão entre alunos em um estabelecimento de ensino localizado no município de Ribeirão, na Mata Sul.

“As investigações foram iniciadas e seguem em andamento pela Delegacia da 71ª circunscrição de Ribeirão, que registrou a ocorrência de lesão corporal”, divulgou.

