Torcida do Santa Cruz reage a pedido de rescisão de Thiago Galhardo: 'Já vai tarde'
Publicado: 26/11/2025 às 11:30
Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
“Jogador que fala muito e pouco faz”. A torcida do Santa Cruz se manifestou de forma imediata e hostil nas redes sociais após o atacante Thiago Galhardo entrar com pedido de rescisão indireta de contrato junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), alegando atrasos salariais.
Fora da reapresentação do elenco nesta última terça-feira (25), Galhardo deve não voltar a vestir a camisa coral, enquanto a diretoria avalia os próximos passos para resolver a situação.
A decisão do atacante surpreendeu a diretoria do clube e reacendeu a polêmica sobre sua permanência no Tricolor do Arruda. Até o momento, nem o atleta nem a diretoria se pronunciaram oficialmente, mas reuniões internas estão previstas para discutir o futuro do camisa nove.