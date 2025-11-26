Torcida do Santa Cruz reage a pedido de rescisão de Thiago Galhardo: 'Já vai tarde'

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

“Jogador que fala muito e pouco faz”. A torcida do Santa Cruz se manifestou de forma imediata e hostil nas redes sociais após o atacante Thiago Galhardo entrar com pedido de rescisão indireta de contrato junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), alegando atrasos salariais.

Em publicações no Instagram do atleta, torcedores criticaram o jogador e celebraram a possibilidade de sua saída, com comentários como: “Já vai tarde!”; “Jogador que fala muito e pouco faz”; “Fraco, Zé preguiça” e“Respeita o Santa!”.

Fora da reapresentação do elenco nesta última terça-feira (25), Galhardo deve não voltar a vestir a camisa coral, enquanto a diretoria avalia os próximos passos para resolver a situação.

A decisão do atacante surpreendeu a diretoria do clube e reacendeu a polêmica sobre sua permanência no Tricolor do Arruda. Até o momento, nem o atleta nem a diretoria se pronunciaram oficialmente, mas reuniões internas estão previstas para discutir o futuro do camisa nove.