BR-232 tem via interditada para remoção de ônibus tombado em Bonança

O coletivo transportava 27 pessoas quando foi atingido por uma carreta na noite desta segunda-feira (24), no Km 36, da BR-232, no distrito de Bonança, em Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana

BR-232 tem faixa interditada para remoção de ônibus tombado em Bonança (Ascom PRF)

A remoção do ônibus da empresa Borborema que tombou na BR-232 levou à interdição da rodovia no sentido interior no início da tarde desta terça-feira (25), no distrito de Bonança, em Moreno, no sentido Gravatá.

O veículo havia tombado após se envolver em uma colisão com uma carreta na noite de segunda-feira (24). O ônibus seguia do Recife para Vitória de Santo Antão.

Testemunhas relataram que a carreta teria perdido o freio antes de bater no ônibus, que saiu da pista e tombou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga a suspeita de que a carreta estivesse parada em uma borracharia de um posto de combustível e, ao descer desgovernada, atingiu a via.

Havia 27 passageiros no coletivo. 16 ficaram feridos. Quinze deles foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Uma passageira foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde permanece estável.

O Corpo de Bombeiros mobilizou 21 militares e cinco viaturas, entre equipes de salvamento, combate a incêndio e comando operacional.

Os motoristas do ônibus e da carreta passaram pelo teste do bafômetro, que não apontou irregularidades.