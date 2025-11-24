Ônibus capota após colisão e deixa feridos em Moreno, no Grande Recife

O coletivo, da empresa Borborema, fazia a linha Vitória/Recife (via Jaboatão)

Acidente aconteceu na noite desta segunda (24) (Reprodução de vídeo/redes sociais)

Um ônibus capotou após uma colisão com uma carreta em Moreno, no Grande Recife, na noite desta segunda-feira (24), e deixou vários passageiros feridos.

O coletivo, da empresa Borborema, fazia a linha Vitória/Recife (via Jaboatão). O acidente aconteceu na BR-232, no distrito de Bonança.

Acionado por volta das 20h20, o Corpo de Bombeiros levou duas vítimas para uma unidade de saúde. "As demais foram socorridas pelo Samu, ambulâncias dos municípios vizinhos ou por moradores", informou a corporação, em nota.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação preliminar é de que não houve morte no local do acidente.

Em atualização