Fiepe organiza a 8ª edição do Dia Sem Imposto

Na exposição "Mercado Sem Imposto", os participantes podem ver na prática o quanto vale o seu poder de compra (Divulgação/Fiepe)

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) promove a 8ª edição do Dia Sem Imposto a partir das 13h desta quinta-feira, (27), no auditório térreo e salão de festas da Casa da Indústria, localizada no bairro de Santo Amaro, zona central do Recife.

Além de conscientizar a sociedade consumidora e empresarial sobre a alta carga tributária que é inserida nos produtos fabricados pela indústria, o encontro também tem como objetivo incentivar uma tributação mais justa.

Abraão Rodrigues, gerente de Relações Sindicais da Fiepe, explica a sua importância: “Esse evento representa o grande legado que a Federação está construindo de defender a nova reforma tributária que, no próximo ano, deve estabelecer um teto máximo de impostos que vão ser inseridos nos produtos. É muito importante para nós que defendemos o setor industrial em várias temáticas, inclusive a econômica e fiscal”.

Para participar é necessário realizar a sua inscrição pelo site do evento, mas todo o acesso é gratuito. A programação inclui palestras, sorteios, uma feira gastronômica, happy hour e o famoso Mercado Sem Imposto, no qual os participantes poderão ver na prática o quanto vale o seu poder de compra e compreender o percentual da carga tributária inserida em cada mercadoria produzida em Pernambuco nos mercadinhos e supermercados da região.

A partir das 18h, a programação do evento inclui três palestras exclusivas: “Indústria em Movimento: A voz da FIEPE na defesa do setor produtivo”, ministrada por Bruno Veloso, empresário e presidente da Fiepe, “Reforma Tributária: O que muda para o Brasil e para Pernambuco”, por Armando Monteiro Neto, Conselheiro Emérito da CNI e Ex-presidente da FIEPE e “Reforma Tributária: Como as empresas podem se adaptar e aproveitar as oportunidades”, por Amanda Aires, Secretária Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco.

A iniciativa surgiu do fruto do trabalho de um comitê de jovens empresários da Fiepe, que entendeu, há 8 anos, a necessidade de mostrar à sociedade a alta carga tributária inserida nos produtos.

“Então, nós mostramos à sociedade a necessidade de fazer essa reflexão e entender que, na gôndola do supermercado, o feijão está com um valor com o imposto e questionar: se ele não tivesse o imposto, quanto custaria? Lembrando que, a Fiepe não defende o produto sem imposto, muito pelo contrário. Ela defende o imposto justo e eficiente em sua aplicação”, finaliza Rodrigues.

