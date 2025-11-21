Recife integrará rede nacional de UTIs Inteligentes do SUS

Na capital pernambucana, a Unidade de Terapia Intensiva Inteligente será instalada no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

Imip fica nos Coelhos, no Recife (Foto? Arquivo)

Recife está entre as 13 cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde para receber unidades da nova Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão do SUS, que implantará 14 UTIs digitais interligadas em diferentes regiões do país.

Segundo o Ministério da Saúde, o projeto estabelece uma estrutura capaz de integrar dados, monitorar pacientes em tempo real e padronizar processos de atendimento em terapia intensiva.

Na capital pernambucana, a Unidade de Terapia Intensiva Inteligente será instalada no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, na área central da cidade.

A estrutura contará com sistemas automatizados, equipamentos conectados e integração com plataformas nacionais, permitindo análise contínua de informações, apoio à decisão clínica e interação com equipes de outros estados.

As unidades funcionarão conectadas a uma central nacional de pesquisa e inovação, articulada ao futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, a rede digitalizada tem como finalidade aprimorar o fluxo assistencial e reduzir o tempo de espera por atendimento em terapia intensiva.

Além de Recife, serão implantadas unidades em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Belém (PA), Manaus (AM), Dourados (MS), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). Cada UTI Inteligente operará de forma integrada à central nacional, compondo o sistema de alta precisão do SUS.

