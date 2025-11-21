Branquinho estipula prazo para decidir se aceita voltar a ser presidente do Sport

Severino Otávio, Branquinho, é nome indicado por um grupo de ex-presidentes para assumir o clube no lugar de Yuri Romão

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Arquivo)

Indicado por muitas lideranças do Sport para assumir a presidência do clube após a saída antecipada do atual mandatário Yuri Romão, Severino Otávio, Branquinho, não vai demorar a dar a sua resposta se aceita ou não a missão. Em entrevista ao Momento Esportivo, com Jorge Soares na Rádio Clube, ele declarou que pretende tomar sua decisão até a próxima segunda-feira (24).

Desde que voltou ao Recife nesta semana, após uma viagem, Branquinho tem se reunido com várias alas do clube. Na quinta (20), a conversa foi com Yuri Romão e com ex-presidentes que assinaram uma carta lançando o seu nome de forma oficial para o desafio. Assinaram o documento ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo, como José de Moura Neto, Homero Lacerda, Sílvio Neves Baptista, Gustavo Dubeux, Arnaldo Barros, Arsênio Meira de Vasconcellos, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Jarbas Vasconcelos.

Porém, Branquinho também está ouvindo integrantes da oposição. Ele já conversou com o ex-presidente Luciano Bivar e nesta sexta (21) tinha reunião marcada com membros do grupo Leões pela Mudança. Segundo ele, na agenda tem 50 pessoas com as quais quer falar.

"Meu grupo é Sport Clube do Recife e ter meu nome lembrado é motivo de satisfação e orgulho. Estou pensando, analisando os prós e contras. Se estou sendo convocado para unir o Sport, preciso ouvir todo mundo, principalmente a oposição. É uma situação muito difícil, nunca sofri tanto com derrotas do Sport como agora. Quiseram me dar oito dias, mas acho que o Sport não pode esperar esse tempo. Espero tomar uma decisão até segunda-feira", disse Branquinho, que foi chefe do executivo em 2003/2004.

No encontro de ontem (20), Yuri Romão passou um raio-x sobre a situação financeira do clube, mas Branquinho disse que só vai questionar se aceitar assumir o desafio. "Futebol mudou, hoje é um grande negócio, antes era uma grande paixão. Não sou menino, a idade pesa. Sou muito pé no chão. Não me iludo com nada. Não somos eternos, sou a favor da renovação dos quadros (diretores)", afirmou Branquinho, de 80 anos.

ENTENDA O CASO

Na semana passada, o atual presidente Yuri Romão anunciou que vai antecipar sua saída do clube para o fim deste ano. Como o vice Raphael Campos também não vai continuar, o cargo vai ficar vago. Caso Yuri saia depois do dia 4 de janeiro, o Estatuto diz que as eleições seriam indiretas, no Conselho Deliberativo. Caso seja antes dessa data, o pleito seria direto, com a participação dos sócios, o que deseja a oposição.