Sob pressão dos EUA, Zelensky diz que a Ucrânia enfrenta um momento muito difícil

O presidente norte-americano quer que o governo da Ucrânia assine o plano de paz com a Rússia antes de quinta-feira

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with European Commission President in Brussels, on August 17, 2025. (Simon Wohlfahrt / AFP)

Nesta sexta-feira (21), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em seu discurso no feriado do país, Dia da Dignidade e da Liberdade, explicou à nação que a Ucrânia enfrenta alternativas muito difíceis diante da proposta recebida do presidente dos Estados Unidos.

“É um dos momentos mais difíceis e de maior pressão da história da Ucrânia. Pode vir a enfrentar uma escolha muito difícil: ou a perda da dignidade, ou risco de perder um parceiro fundamental”, disse Zelensky, uma vez que Washington pressiona Kiev para pôr fim à guerra. Donald Trump considera que 27 de novembro é um prazo adequado para a Ucrânia aceitar o seu plano de 28 pontos. O plano dos EUA coloca em causa algumas das linhas vermelhas de Zelensky, como ceder território ucraniano a Moscou.

O presidente norte-americano quer que o governo da Ucrânia assine o plano de paz com a Rússia antes de quinta-feira, Dia de Ação de Graças, segundo publicação do jornal Washington Post. Caso contrário, Trump ameaça retirar o apoio à Kiev.

O líder ucraniano afirmou que os aliados do país, em especial os EUA, esperam uma resposta em breve. Mas, Zelensky enfatizou o seu compromisso em buscar soluções construtivas e apresentar argumentos, convencer e oferecer alternativas. “As autoridades ucranianas vão trabalhar durante o fim de semana e na próxima semana, o tempo que for necessário, para melhorar o plano dos EUA. O principal objetivo do esforço ucraniano será que entre todos os pontos, pelo menos dois não sejam esquecidos: a dignidade e a liberdade dos ucranianos. Porque tudo o resto se baseia nisso, a nossa soberania, a nossa independência, a nossa terra, o nosso povo. E o futuro da Ucrânia”, declarou.

Segundo Zelensky, os europeus também sabem que a Rússia não está longe e que a Ucrânia é o único escudo que separa a confortável vida europeia dos planos de Putin. "Faremos e temos de fazer tudo para que, no final, haja o fim da guerra e não haja o fim da Ucrânia, o fim da Europa e da paz global”, defendeu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe do Conselho Europeu, António Costa, anunciaram que os líderes do bloco irão se reunir no próximo sábado, à margem do encontro do G20 em Joanesburgo, na África do Sul, para discutir a situação da Ucrânia. "Falamos com o presidente Zelenksy. Discutimos a situação atual e estamos certos de que nada deve ser decidido sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", afirmaram Costa e von der Leyen num comunicado em conjunto.

Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin indicou que o plano de paz dos EUA pode ser a base para o cessar-fogo e a paz, ameaçando conquistar mais territórios se a Ucrânia recusar a proposta da Casa Branca.