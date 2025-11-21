Governo de Pernambuco e Exército assinam convênio na segunda (24) para intervenção no Parque dos Guararapes
A assinatura do Convênio de Cooperação Financeira entre o Governo do Estado e o Exército Brasileiro acontecerá nesta segunda (24), no Gabinete da governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesa
Publicado: 21/11/2025 às 12:21
Governo de Pernambuco e Exército assinam convênio na segunda (24) para intervenção no Parque dos Guararapes (Reprodução/IPHAN)
A próxima fase de intervenção no Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG) deverá ser voltada à conclusão do anexo ao Mirante Henrique Dias. É o que propõe o convênio entre o Governo de Pernambuco e o Exército Brasileiro, que será assinado na próxima segunda-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.
Segundo o CMNE, conforme proposta, os recursos e as responsabilidades necessários para dar continuidade ao projeto conduzido pela corporação, que prevê melhorias na infraestrutura do parque e nos equipamentos utilizados pelo público.
Ainda de acordo com a corporação, o anexo foi definido como etapa prioritária por reunir serviços vinculados à visitação e ao acesso às informações históricas sobre os eventos ocorridos nos Montes Guararapes.
Criado em 1971, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes ocupa uma área de 80 hectares administrados pela 7ª Região Militar, integrando espaço militar e parque aberto ao público. O local abriga os Montes Guararapes, cenário das batalhas que marcaram o confronto contra a presença holandesa no Nordeste.