Gás do Povo: Programa atenderá mais de 100 mil famílias no Recife

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo" (Ricardo Stuckert/PR)

Uma das dez capitais com moradores contemplados na primeira fase da operação nacional do programa Gás do Povo, Recife terá 101.686 famílias atendidas a partir desta segunda-feira (24). A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social. A capital pernambucana é a quarta cidade com maior número de famílias atendidas nesta primeira fase, atrás de São Paulo, com 323,5 mil contemplados, Salvador (170,6 mil) e Fortaleza (122,4 mil).

O programa do Governo Federal pretende alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026. Na etapa iniciada nesta semana, 997,5 mil famílias vão receber gás de cozinha gratuitamente nos dez estados. Além da capital pernambucana, Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) terão famílias atendidas.

O programa foi lançado no início de setembro, em Belo Horizonte. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou o papel social e a importância do Gás do Povo para os brasileiros mais humildes.

Quem pode participar

Serão elegíveis as famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade no recebimento.

Entrega direta

O início da operação marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha. Esse avanço torna o benefício mais eficaz, reduz fraudes e garante que o recurso chegue onde deve chegar: na recarga do botijão utilizado no dia a dia das famílias.

Operação

A Caixa Econômica Federal irá ooperacionalizar o benefício, realizar a distribuição dos vales-recarga, cadastrar as revendedoras participantes e validar os meios de acesso. Com isso, a retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas. O beneficiário pode comprovar o direito por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. O modelo amplia a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega.