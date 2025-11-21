Onde assistir Brasil x Marrocos sub-17 ao vivo no Mundial
Publicado: 21/11/2025 às 12:15
Onde assistir Brasil x Marrocos sub-17 ao vivo no Mundial. . (Foto: Nelson Terme/CBF)
Brasil e Marrocos se enfrentam nas quartas de final do Mundial sub-17 nesta sexta-feira (21). O jogo acontece na Aspire Zone, em Doha, no Qatar.
Horário de Brasil x Marrocos sub-17 no Mundial
O jogo está marcado para começar às 12h45 (horário de Brasília).
Onde assistir Brasil x Marrocos no Mundial sub-17 ao vivo
O jogo tem transmissão da CazéTV no Youtube de forma gratuita e também no SporTv na TV Fechada.
Escalação e caminho da Seleção Brasileira no Mundial
Para alcançar as quartas de final, a Seleção Brasileira superou a França por 4-3, nos pênaltis, na última terça-feira (17). No tempo normal, as equipes empataram em 1-1.
O Brasil já havia passado nas penalidades quando superou o Paraguai nos 16-avos de final, fase anterior às quartas.
Comandados pelo treinador Dudu Patetuci, esta é a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos: João Pedro (Santos), Ângelo (São Paulo), Luís Eduardo (Grêmio), Luccas Ramon (Palmeiras), Arthur (Fluminense); Zé Lucas (Sport), Tiaguinho (Grêmio), Kayke (Athletico), Morais (Cruzeiro), Ruan Pablo (Bahia) e Dell (Bahia).
Já o Marrocos chegou a esta fase da competição após vencer o Mali por 3-2. Para o confronto, esta foi a escalação selecionada pelo técnico Nabil Baha: Bellaarouch, H. Bouhadi, B. Soukrat, J. Bellahsen, M. Zekri, E. Saïdi, A. Daoudi, Z. E. Khalfioui, O. I. Salah, I. E. Aoud, Z. Baha.
Possível próximo adversário do Brasil
A Seleção que avançar terá pela frente um confronto contra Portugal ou Suíça. A partida entre as duas equipes começou às 11h45 (horário de Brasília) e segue empatada em 0x0 no momento de publicação desta matéria.