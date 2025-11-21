Recife recebe prêmio mundial da ONU e é reconhecida como Cidade Piloto para Envelhecimento Saudável

Cidade vence categoria de Saúde e Estilo de Vida, recebe selo de Envelhecimento Saudável e obtém duas medalhas de prata na competição com 52 países

Recife é premiado no LivCom Awards, ligado à ONU (Divulgação/PCR)

A Prefeitura do Recife foi premiada, nesta sexta-feira (21), na Turquia, durante o LivCom Awards, competição internacional com selo da ONU que avalia iniciativas de inclusão, qualidade de vida e sustentabilidade urbana.

A cidade venceu na categoria Saúde e Estilo de Vida, recebeu o selo de Cidade Piloto para o Envelhecimento Saudável — concedido a apenas cinco municípios no mundo — e ficou em segundo lugar em outras duas categorias. Ao todo, a edição reuniu 281 projetos de 52 países

O Recife obteve medalha de prata nas categorias The Whole City e Soluções e Tecnologias. No primeiro eixo, a gestão apresentou ações voltadas para o envelhecimento ativo, como programas de mobilidade urbana, serviços de saúde direcionados à população idosa, acolhimentos institucionais, iniciativas de convivência comunitária e cursos de letramento digital. Também foram citados equipamentos como o Hospital do Idoso e eventos culturais destinados ao público da terceira idade.

Na categoria Soluções e Tecnologias, o destaque foi o trabalho desenvolvido nos Centros Comunitários da Paz (Compaz), que oferecem atividades culturais, esportivas e de formação para diferentes faixas etárias. As unidades foram apresentadas como espaços que utilizam cultura, tecnologia e convivência como ferramentas de integração social.