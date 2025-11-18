Prefeitura no Grande Recife entrega celulares a garis

Segundo a Prefeitura de Itapissuma, objetivo é promover inclusão digital e modernizar a comunicação entre os garis e suas coordenações

Com a nova remessa, Itapissuma contabiliza 74 aparelhos em operação. (Foto: Pedro Menezes)

A Prefeitura de Itapissuma, no Grande Recife, realizou a entrega de 34 aparelhos celulares a garis da cidade na última segunda-feira (17). Segundo a prefeitura, os aparelhos foram adquiridos por meio de contrato municipal com a operadora de rede e integram o projeto Conecta Gari.

O projeto foi lançado em maio deste ano, com a entrega de 40 aparelhos. De acordo com a gestão, o objetivo é promover inclusão digital, modernizar a comunicação entre equipes de limpeza e suas coordenações e valorizar o servidor que atua na linha de frente dos serviços urbanos. Com a nova remessa, Itapissuma contabiliza 74 aparelhos em operação.

A prefeitura acrescenta que os aparelhos permitem comunicação instantânea entre os agentes de campo e as coordenações, relatórios em tempo real sobre pontos críticos, registros fotográficos de irregularidades e solicitações de apoio técnico. Segundo o município, o programa seguirá em ampliação, com monitoramento contínuo dos resultados e cronograma de capacitação para os profissionais.

"A gente vai dar um celular novo a cada gari. Muitos não têm ainda WhatsApp, celular, e a partir de agora os celulares que seriam dos secretários vão ser dos garis", disse o prefeito Junior de Irmã Têca (PSD) em ato simbólico de entrega.

O modelo dos aparelhos é o Motorola G24. A reportagem questionou o valor do investimento e detalhes do contrato, mas não obteve resposta até a publicação.

