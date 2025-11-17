Inscrições para a seleção simplificada do Hospital Veterinário começam nesta segunda (17)

A unidade pública vai contratar 41 profissionais e os salários chegam a mais de R$ 5 mil

Prefeitura do Recife abre processo seletivo com 41 vagas para o Hospital Veterinário (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife iniciou, nesta segunda-feira (17) , as inscrições para a seleção pública simplificada que visa a contratação temporária de 41 profissionais que irão atuar no Hospital Veterinário do Recife.

Os contratos terão vigência de um ano e os salários chegam a R$ 5.833,00.

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis de 17 a 26 de novembro na nova área destinada a Concursos e Seleções, dentro do aplicativo Conecta Recife.

As oportunidades são destinadas a analistas, técnicos e auxiliares em saúde animal, com o objetivo de reforçar o atendimento oferecido à população e ampliar os cuidados com os pets da cidade.

Ao todo, são 37 vagas para Analista em Saúde Animal (Veterinário), duas vagas para Técnico em Saúde Animal (Radiologia e Imagenologia) e duas vagas para Auxiliar em Saúde Animal (Auxiliar Veterinário).

A seleção será composta por análise curricular para todos os cargos e, para a função de Analista em Saúde Animal, também por prova de títulos.

INSCRIÇÃO - O acesso à área de concursos e seleções aparece nos destaques da tela inicial do app ou por meio do ícone que trata da “Administração Pública” no Conecta Recife.

Para a inscrição do HVR, o candidato vai precisar fazer o envio de arquivos relacionados a identificação e formação profissional. O processo contempla vagas para pessoas com deficiência, além de negros e indígenas, com avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, respectivamente.

O edital completo com todas as informações sobre as etapas, prazos e requisitos da seleção foi publicado no Diário Oficial do Município e está disponível no site da Prefeitura do Recife.

A chefe do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, Andreza Albuquerque, destaca a importância do processo seletivo para o fortalecimento da política pública de proteção animal do município. “O Hospital Veterinário do Recife é uma referência no cuidado com os animais e reconhecido pelo grande número de procedimentos realizados, que demandam um aumento de recursos humanos para manter e ampliar esse serviço. Com essa contratação, a gente viabiliza esse reforço e é uma oportunidade para profissionais da área fazerem parte de uma equipe que alia técnica, sensibilidade e compromisso com o bem-estar animal”, afirmou.