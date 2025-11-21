Professor suspeito de estuprar aluna de 11 anos dentro de escola é preso em Olinda

Mãe da garota foi quem denunciou o professor à polícia. O abuso teria acontecido dentro de uma escola municipal no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. O homem foi preso nesta quinta (20)

Caso teria acontecido na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, no Grande Recife (Foto: Arquivo/Prefeitura de Olinda)

Um professor suspeito de abusar uma aluna de 11 anos dentro de uma escola municipal no bairro Jardim Brasil, em Olinda, no Grande Recife, foi preso nesta quinta (20). O abuso teria acontecido na quarta (19), durante no intervalo entre as aulas. O caso está sendo investigado como assédio sexual e estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

A mãe da garota foi quem realizou a denúncia na Delegacia de Polícia da Mulher de Olinda, no bairro de Casa Caiada. O suspeito, que não teve identidade ou idade reveladas, deve passar por audiência de custódia nesta sexta (21).

Afastamento

Após a denúncia, o professor foi afastado das atividades, divulgou a Prefeitura de Olinda, em nota. “O professor está preventivamente afastado das atividades para apuração das graves acusações que recaem sobre ele”, afirmou a Secretaria de Educação do município.

O homem ingressou recentemente em rede de ensino da cidade, mediante concurso público. Ele foi admitido em fevereiro de 2025, conforme as informações da Prefeitura de Olinda.

O que disse a Prefeitura

Além disso, a Prefeitura de Olinda afirmou que irá prestar apoio psicológico para a aluna e a família.

"A Secretaria de Educação fará a devida e reservada escuta e o respectivo acolhimento à família e principalmente à aluna do 5º Ano do Ensino Fundamental, do turno da manhã, através do nosso núcleo de apoio Psico Pedagógico - NAPP", divulgou.

Também haverá a abertura de uma sindicância para apurar internamente as denúncias, destacoua gestão.

“Nesta sexta-feira (21), será publicada uma portaria nomeando comissão de Sindicância no âmbito da Secretaria de Educação para apurar as acusações ao referido professor. As acusações são gravíssimas, e a Prefeitura já está, desde quinta (20), tomando todas as medidas nos limites de sua atuação para apuração das acusações”.