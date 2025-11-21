Apac renova alerta de "Estado de Atenção" para chuvas no Sertão de Pernambuco

O Inmet também aponta que deve chover forte em 39 municípios sertanejos pernambucanos

Cidade de Cabrobó, no Sertão, foi uma das beneficiadas com as chuvas dos últimos dias. Imagem: reprodução/YouTube ()

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de “Estado de Atenção’, nesta sexta-feira (21), para o Sertão do estado, que deverá ter pancadas de chuvas de intensidade de moderada a forte ao longo de todo o dia. Para o Agreste, a previsão é de intensidade moderada, pontualmente forte.

A Apac havia publicado o primeiro alerta na quinta (20), com a possibilidade chuvas fortes ao longo da noite e madrugada da sexta.

Nas últimas seis horas, as plataformas de coleta de dados pluviométricos indicam que choveu em Cabrobó, no Sertão, mais de 40mm. Distante 42km, Terra Nova segue como segundo município com maior acúmulo de água: 11,22mm.

Se consideradas as últimas 12h, as posições se invertem: Terra Nova (48mm) e Cabrobó (40,21mm).

Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também renovou o seu alerta ‘Laranja’ nesta sexta-feira para chuvas no Sertão com intensidade forte, podendo chegar a acumular entre 30mm e 60mm, a hora, ou 100mm, o dia.

Conforme o Inmet, 39 municípios sertanejos de Pernambuco estão inclusos no alerta.

