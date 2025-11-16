Suspeito morre e dois são presos em operação da PM em Paulista
Segundo a PM, equipes do 17º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na comunidade da baixada, em Conceição, no sábado (15).
16/11/2025
Uma ação da Polícia Militar de Pernambuco deixou um homem morto e dois presos, em Paulista, no Grande Recife, na tarde de sábado (15).
Segundo a PM, equipes do 17º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na comunidade da baixada, em Conceição.
Ao chegarem a uma área de manguezal, os PMs, conforme a corporação, foram alertados para uma fuga de suspeito. Na ação, a PM contou com apoio de helicóptero.
Diante dessa fuga, as equipes entraram na área e houve confronto com os suspeitos, que estavam armados.
Dois homens foram capturados e um ouro acabou sendo baleado. Mesmo levado para uma unidade hospitalar, esse homem, identificado como Murilo Marcos da Silva, "não resistiu aos ferimentos" e morreu.
Os presos são: Esdras Silva Santos que deverá responder por porte ilegal de arma de fogo, e Fernando Souza Júnior, que deverá responder por associação criminosa.
A equipe, informou a PM, apreendeu armas, munições e equipamentos balísticos, entre eles: duas pistolas, 22 munições de diversos calibres, uma placa balística, duas capas de colete e dois celulares.
"A Polícia Civil de Pernambuco autuou em flagrante delito os dois homens de 18 e 26 anos, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. As investigações seguem em curso", disse a PM, por nota, neste domingo (16)..
Ai8nda conformo comunicado, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou uma Investigação Preliminar (IP) para acompanhar o inquérito policial e verificar a repercussão administrativa dos fatos.
O órgão correcional esclarece que esse procedimento segue o protocolo estabelecido, segundo o qual todos os casos com intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de Inquérito Policial e Investigação Preliminar na Corregedoria.