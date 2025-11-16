Suspeito morre e dois são presos em operação da PM em Paulista

Segundo a PM, equipes do 17º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na comunidade da baixada, em Conceição, no sábado (15).

IML Recife deve manter sreviuços durante paralisação (Foto: Romulo Chico/DP)

Uma ação da Polícia Militar de Pernambuco deixou um homem morto e dois presos, em Paulista, no Grande Recife, na tarde de sábado (15).

Segundo a PM, equipes do 17º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na comunidade da baixada, em Conceição.

Ao chegarem a uma área de manguezal, os PMs, conforme a corporação, foram alertados para uma fuga de suspeito. Na ação, a PM contou com apoio de helicóptero.

Diante dessa fuga, as equipes entraram na área e houve confronto com os suspeitos, que estavam armados.

Dois homens foram capturados e um ouro acabou sendo baleado. Mesmo levado para uma unidade hospitalar, esse homem, identificado como Murilo Marcos da Silva, "não resistiu aos ferimentos" e morreu.

Os presos são: Esdras Silva Santos que deverá responder por porte ilegal de arma de fogo, e Fernando Souza Júnior, que deverá responder por associação criminosa.

A equipe, informou a PM, apreendeu armas, munições e equipamentos balísticos, entre eles: duas pistolas, 22 munições de diversos calibres, uma placa balística, duas capas de colete e dois celulares.

"A Polícia Civil de Pernambuco autuou em flagrante delito os dois homens de 18 e 26 anos, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. As investigações seguem em curso", disse a PM, por nota, neste domingo (16)..

Ai8nda conformo comunicado, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou uma Investigação Preliminar (IP) para acompanhar o inquérito policial e verificar a repercussão administrativa dos fatos.

O órgão correcional esclarece que esse procedimento segue o protocolo estabelecido, segundo o qual todos os casos com intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de Inquérito Policial e Investigação Preliminar na Corregedoria.