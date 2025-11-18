PM vira réu por estupro em posto do Batalhão de Polícia Rodoviária no Cabo

Acatada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a denúncia feita pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra o subtenente Valério envolve dois tipos penais: estupro e prevaricação

Posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/Google Street View)

Preso por suspeita de estuprar uma mulher em um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, o subtenente da Polícia Militar de Pernambuco Luciano Valério de Moura virou réu. A informação foi confirmada ao Diario pela advogada da mulher que denunciou o policial, Maria Júlia Leonel.

Acatada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a denúncia feita pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) envolve dois tipos penais: estupro e prevaricação, uma vez que o subtenente Valério não apreendeu o carro da mulher que o acusa de violência sexual, durante uma blitz, em outubro deste ano.

O PM está no Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), no Grande Recife, desde 15 de outubro.

Relembre o caso

O caso surgiu quando uma mulher de 48 anos afirmou ter sido estuprada pelo subtentente Valério, durante uma blitz de trânsito.

O relato da suposta vítima aponta que tudo aconteceu no dia 10 de outubro. O PM teria levado a mulher para um cômodo no batalhão e a obrigado a fazer sexo oral.

Laudos periciais, obtidos pelo Diario com exclusividade, apontam que foram encontrados traços de sêmen em colchões no local. Não ficou comprovado se o material genético coletado pertence ao subtenente.

