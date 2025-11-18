Ademi Fórum vai promover debate sobre os caminhos da requalificação urbana no Brasil

Evento no Recife Expo Center reunirá representantes dos setores público e privado para debater projetos, ações e diretrizes para o desenvolvimento urbano

O Festival Cria PE vai acontecer no Recife Expo Center (Foto: Divulgação/Wilton Marcelino)

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, no dia 26 de novembro, no Recife Expo Center, o Ademi Fórum, que reunirá representantes dos setores público e privado para discutir os caminhos da requalificação urbana no Brasil. O evento será realizado das 8h às 18h.

A agenda inclui apresentações, análises e debates sobre temas relacionados ao desenvolvimento de cidades mais funcionais e sustentáveis, além da exposição de experiências e projetos já realizados em diferentes regiões do país. O espaço será voltado para a troca de informações entre gestores, técnicos e profissionais ligados ao setor.

O evento é destinado apenas a convidados.