SDS promete esquema de segurança especial para temporada de cruzeiro de grande porte

Cerca de 4 mil pessoas que estavam a bordo do navio Costa Favolosa, entre passageiros e tripulantes, desembarcaram no Porto do Recife nesta terça-feira (18)

Navio Costa Favolosa atracou no Porto do Recife nesta terça-feira abrindo temporada de cruzeiro de grande porte (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Secretaria de Defesa Social (SDS) anunciou um esquema de segurança especial para o início da temporada de cruzeiro de grande porte no Porto do Recife, que foi aberta nesta terça-feira (18), com a chegada do Costa Favolosa, navio procedente de Tenerife, na Espanha.

Pouco menos de 4 mil pessoas desembarcaram no terminal nesta manhã, entre passageiros (2.808) e tripulantes (1.024), e aproveitará a escala para fazer turismo no Recife até o final da tarde desta terça.

O Costa Favolosa zarpa do Porto do Recife por volta das 18h, com destino a Maceió, próximo destino do cruzeiro.

Segurança

Conforme nota oficial da SDS, o esquema conta com um posto de atendimento da Delegacia do Turista, dentro do Terminal Marítimo do Porto do Recife, “que contará com equipe de policiais civis preparados para realizar registro de boletins de ocorrência, oferecer orientações e prestar atendimento direto aos turistas em eventuais situações de dificuldade.”

O policiamento ostensivo fica por conta do efetivo “da Diretoria de Policiamento Especializado (DIRESP) da PMPE, com policiais de diversas unidades especializadas.”

Segundo a SDS, haverá também reforço “do batalhão de área, com atuação na Capital e RMR, que farão o policiamento no Terminal Marítimo do Cais de Santa Rita, com rondas motorizadas, ciclopatrulha e equipes da Operação Transporte Seguro.”

Morte de turista alemão

Há quase três anos, um turista alemão de cruzeiro morreu vítima de uma agressão durante uma tentativa de assalto, no Centro do Recife. O caso teve enorme repercussão.

Ele aconteceu no dia 8 de dezembro de 2022, quando Werner Duysen, de 81 anos, em companhia do seu marido, estava visitando a Igreja do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

Dois homens tentaram assaltar os turistas, e Werner levou uma pancada na cabeça. Por seis dias ele ficou hospitalizado, falecendo no dia 14.