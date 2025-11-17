Recife registra avanço no Idepe 2024 e melhora desempenho nos Anos Iniciais e Finais

Escolas do Recife alcançam bom desempenho no Idepe 2024 ( Foto: Andrea Rego Barros - PCR Imagem - Acervo)

O Recife apresentou crescimento nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024, divulgado nesta segunda-feira (17) pelo governo do estado. Os dados mostram melhora nos dois ciclos do Ensino Fundamental da Rede Municipal. Nos Anos Iniciais, a nota passou de 5,53 para 5,71. Já nos Anos Finais, subiu de 4,43 para 4,70.

O desempenho colocou a capital em melhores posições entre as redes municipais de grande porte. O Recife registrou o segundo maior crescimento no 9º ano, com alta de 6,1%, além de alcançar o segundo melhor Idepe nessa etapa e o terceiro melhor Idepe do 5º ano.

“Esses resultados mostram que estamos no caminho certo. O avanço do Recife no Idepe é fruto do trabalho comprometido dos nossos professores, gestores e equipes escolares, aliado aos investimentos realizados pelo prefeito João Campos, que têm fortalecido o ensino em cada etapa. Vamos seguir firmes, garantindo mais oportunidades e aprendizagem para nossos estudantes”, afirma a secretária de Educação, Cecília Cruz.