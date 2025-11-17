Protesto de carroceiros: Prefeitura do Recife diz que programa prevê indenizações

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que o programa prevê a "retirada gradual" dos veículos, o pagamento de indenizações aos carroceiros e a concessão de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças

A concentração aconteceu na Rua Aparecida de Minas, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Diante do protesto dos carroceiros, realizado nesta segunda (17), no Recife, a prefeitura da capital disse que começou uma ação para retirada dos veículos de tração animal da cidade.

Por meio de nota, a administração municipal informou que o programa prevê a “retirada gradual” dos veículos, o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças.

“Neste mês de novembro, a gestão municipal já indenizou um primeiro grupo de carroceiros, além de destinar crédito para a compra de bicicletas elétricas e vagas de emprego na limpeza urbana da cidade. Os benefícios são concedidos conforme a escolha de cada condutor”, informou.

Ainda segundo a prefeitura, os carroceiros que foram beneficiados participaram do primeiro ciclo do censo, realizado em junho.

Nesta terça (18), a gestão municipal iniciará uma nova rodada de cadastramento, a fim de ampliar a participação de condutores e encaminhá-los aos benefícios do programa.

“Além das indenizações pela entrega voluntária do cavalo e da carroça, das vagas de emprego na limpeza urbana e das opções de microcrédito, o programa dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico”, acrescentou. .

