Governo do estado investe R$ 4 milhões em pavimentação de ruas em Salgueiro

Iniciativa vai beneficiar mais de 2 mil moradores de Salgueiro (Trow Filmes/Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) de Pernambuco assinou uma ordem de serviço para a pavimentação em paralelepípedo de 20 ruas de Salgueiro, município sertanejo de 65.946 habitantes a 515 quilômetros da capital.

O investimento total é de R$ 4.082.168,65, sendo R$ 3.878.060,21 do governo do estado e R$ 204.108,44 de contrapartida do município. A iniciativa vai beneficiar mais de 2 mil moradores, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade, trazendo melhorias reais para o dia a dia da população.

“As intervenções envolvem a implantação de pavimentação viária com material resistente e de longa durabilidade, assegurando melhores condições de trafegabilidade”, afirma Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco.

MOBILIDADE

A obra de pavimentação visa mais mobilidade, segurança e acessibilidade, além de reduzir poeira, lama e pontos de água parada, fatores que impactam diretamente na qualidade de vida e na saúde das famílias.

A obra utiliza material resistente e de longa durabilidade, garantindo melhores condições de trafegabilidade e valorizando o espaço urbano.

Sena explica que o pavimento adequado proporciona ganhos significativos, como a redução da poeira em períodos secos, a eliminação da lama em períodos chuvosos, a valorização do espaço urbano e o controle de focos de água parada — fatores que impactam diretamente na saúde e bem-estar da comunidade, além de fortalecer a infraestrutura urbana.