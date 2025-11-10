Agreste e Sertão de Pernambuco sofrem com calor excessivo e baixa umidade, apontam Inmet e Apac
Em alguns municípios, as temperaturas superam os 36º, com umidade relativa do baixo dos 20%, aumentando a secura na região
Publicado: 10/11/2025 às 12:05
Obras na estrada que leva à cidade de Dormentes, no Sertão, estão sendo finalizadas. Foto: Paulo Amâncio/Secretaria de Transportes/Divulgação ()
O Agreste e Sertão de Pernambuco têm enfrentado muito calor e baixa umidade do ar nos últimos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicaram alertas para a população destas regiões.
No Agreste chegou a ser registrada a temperatura de 34º durante o dia, chegando a superar os 36º, no Sertão. Ao calor excessivo, junta-se a baixa umidade, deixando o clima ainda mais seco.
A Apac publicou, na última sexta-feira (7), com validade até o dia 14, alerta para as regiões do Agreste, Sertão do Pajeú e do São Francisco, com a umidade relativa do ar ficando abaixo dos 20%.
Nesta segunda (10), o Inmet atualizou o quadro de baixa umidade do ar confirmando a previsão da Apac para as áreas atingidas, incluindo 58 municípios do estado na categoria “Perigo” (entre 20% e 12%).
Nestas condições, aumentam os riscos de incêndio e problemas de saúde, como ressecamento da pela, desconforto nos olhos, nariz e boca.
Apac e Inmet recomendam aos moradores destas regiões, principalmente, o consumo de bastante água e evitar a realização de exercícios físicos entre as 10h e 17h, além do uso de hidratante, recomendando a umidificação dos ambientes da casa.
Confira os 58 municípios que estão na categoria “Perigo” do Inmet:
Afogados da Ingazeira
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Buíque
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jatobá
Lagoa Grande
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaratu
Terra Nova
Trindade