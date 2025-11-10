Agreste e Sertão de Pernambuco sofrem com calor excessivo e baixa umidade, apontam Inmet e Apac

Em alguns municípios, as temperaturas superam os 36º, com umidade relativa do baixo dos 20%, aumentando a secura na região

Obras na estrada que leva à cidade de Dormentes, no Sertão, estão sendo finalizadas. Foto: Paulo Amâncio/Secretaria de Transportes/Divulgação ()

O Agreste e Sertão de Pernambuco têm enfrentado muito calor e baixa umidade do ar nos últimos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicaram alertas para a população destas regiões.

No Agreste chegou a ser registrada a temperatura de 34º durante o dia, chegando a superar os 36º, no Sertão. Ao calor excessivo, junta-se a baixa umidade, deixando o clima ainda mais seco.

A Apac publicou, na última sexta-feira (7), com validade até o dia 14, alerta para as regiões do Agreste, Sertão do Pajeú e do São Francisco, com a umidade relativa do ar ficando abaixo dos 20%.

Nesta segunda (10), o Inmet atualizou o quadro de baixa umidade do ar confirmando a previsão da Apac para as áreas atingidas, incluindo 58 municípios do estado na categoria “Perigo” (entre 20% e 12%).

Nestas condições, aumentam os riscos de incêndio e problemas de saúde, como ressecamento da pela, desconforto nos olhos, nariz e boca.

Apac e Inmet recomendam aos moradores destas regiões, principalmente, o consumo de bastante água e evitar a realização de exercícios físicos entre as 10h e 17h, além do uso de hidratante, recomendando a umidificação dos ambientes da casa.

Confira os 58 municípios que estão na categoria “Perigo” do Inmet:

Afogados da Ingazeira

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Buíque

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

