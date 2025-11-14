UPE autoriza seleção com 55 vagas para técnicos; saiba como se inscrever

Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

O governo do estado autorizou, nesta sexta (14), uma seleção pública com 55 vagas para a Universidade de Pernambuco (UPE).

As inscrições para o certamente voltado a técnicos em administração começam dia 19 de novembro.

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial, os interessados podem ser cadastrar até o dia 21 de dezembro, pela internet.



As vagas serão ocupadas na reitoria da UPE e nos campi Santo Amaro, Benfica, Mata Norte, Mata Sul, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina.

De acordo com o edital, a carga horária é de 30 horas semanais, em regime de trabalho de diarista, com remuneração de R$1.518.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por elaborar relatórios periódicos para subsidiar estatísticas e planejamento, realizar pesquisas para subsidiar estudos sobre programas de racionalização administrativa, redigir documentos, prestar suporte às atividades acadêmicas e de gestão, além de outras atividades.



A seleção pública simplificada é composta por etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, de avaliação curricular. O edital também informa que a contratação temporária terá duração de até 12 meses, renováveis por um período igual, até o prazo máximo de seis anos.