Acusado de dois homicídios em Santa Cruz do Capibaribe é detido no Recife

A prisão do suspeito aconteceu nesta terça-feira (11), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem suspeito de praticar dois homicídios em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (11), no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O acusado foi identificado como Lucas Rodrigues Barbosa Lins, de 25 anos.

Contra ele, havia mandados de prisão referentes aos assassinatos de Leandro da Silva Lima, em 2023, e de Keyla Bianca de Sousa Barros, em 2025, ambos alvos de longas investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios.

De acordo com as informações, o primeiro caso ocorreu em junho de 2023, quando Leandro, de 31 anos, foi morto na comunidade do Acauã.

O segundo assassinato aconteceu em abril de 2025, vitimando Keyla Bianca, de 28 anos, encontrada sem vida dentro de uma residência no loteamento Maria Vieira. No local, a polícia recolheu facas tipo peixeira, que podem ter sido utilizadas na ação.

Em nota, a PCPE informou que deu cumprimento ao mandado de prisão do suspeito. “Após realização dos procedimentos cabíveis, Lucas ficou à disposição da justiça”, destacou.

