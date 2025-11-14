"Ganhe o Mundo: Quando a Educação Faz o Futuro Decolar"

Alunos de escolas públicas do estado participam Programa Ganhe o Mundo. (Lais Telles/Esp. DP/D.A Press)

Renato Antunes (Deputado Estadual – Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco).

Há programas públicos que resistem ao tempo porque nascem inspirados em ideias que não envelhecem — mérito, esforço e fé na capacidade humana de crescer. O Ganhe o Mundo, criado em 2011 na gestão do governador Eduardo Campos e fortalecido pela governadora Raquel Lyra, é um desses exemplos. Pernambuco mostrou que a escola pública também pode abrir horizontes internacionais aos seus estudantes, oferecendo oportunidades que antes pertenciam apenas a quem podia pagar por elas.

Os jovens escolhidos para o programa são vencedores de um rigoroso e competitivo processo seletivo. Cada um deles representa o esforço silencioso de milhares de alunos que acreditam que o estudo é o caminho mais seguro para a liberdade e para o progresso.



O programa é estruturado em três fases que se completam. A primeira, o ensino de línguas estrangeiras na escola, dá aos jovens o instrumento essencial para uma comunicação global. A segunda, o intercâmbio internacional, transforma o aprendizado em experiência viva: o estudante atravessa fronteiras, vive em outro país, aprende a se adaptar e descobre que é capaz de competir em qualquer parte. A terceira, o retorno à rede estadual, é quando o jovem, amadurecido e mais confiante, devolve à escola o que recebeu — em forma de exemplo, entusiasmo e novas perspectivas.



Mas o alcance do Ganhe o Mundo vai além dos que embarcam. Toda a comunidade escolar é beneficiada. As histórias contadas pelos que voltam despertam curiosidade, inspiram os mais novos e criam um ambiente de motivação coletiva. Nas salas de aula, cada relato de viagem transforma-se em aula viva de geografia, cultura e superação. O sonho de um torna-se o horizonte possível de muitos.



Cada uma dessas etapas representa um investimento real, não apenas financeiro, mas civilizatório. E esse investimento se multiplica: melhora o desempenho escolar, fortalece a autoestima dos alunos e desperta nas famílias a convicção de que a escola pública pode ser o caminho da ascensão.



Vivemos um tempo em que a tecnologia redefine o trabalho e o conhecimento se renova a cada instante. Nesse contexto, o jovem que viaja, observa e aprende em novos ambientes desenvolve uma vantagem que a sala de aula sozinha não oferece — a capacidade de antecipar o futuro. Ele compreende o mundo com amplitude, aprende a se adaptar e a liderar com serenidade num cenário global em constante mutação.



O Ganhe o Mundo é, portanto, mais do que uma política educacional: é uma política de futuro. Permite que jovens de origem modesta conquistem o que antes era privilégio de poucos. Eles não recebem o peixe pronto — aprendem a pescar em águas internacionais, com disciplina, coragem e mérito. Cada voo que parte de Pernambuco leva consigo a esperança de uma geração que se recusa a aceitar limites impostos pela origem. E cada retorno é a prova viva de que o verdadeiro progresso nasce da educação, do mérito e da vontade de crescer.