Pernambuco registra mais um caso suspeito de intoxicação por metanol
Notificação coorreu no recife e total de casos confirmados chega a três
Publicado: 13/11/2025 às 21:26
O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)
Pernambuco registrou, nesta quinta-feira (13), um novo caso suspeito de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A notificação foi feita no Recife, onde o paciente já recebeu alta, mas o episódio ainda passa por investigação.
Com essa atualização, o número total de notificações chega a 111 desde o início do acompanhamento realizado pelo estado.
Entre os casos notificados em território pernambucano, 87 já foram descartados e cinco tiveram confirmação para intoxicação por metanol. A situação clínica dos pacientes também foi detalhada pela SES-PE. Atualmente, 12 pessoas seguem internadas, das quais cinco já tiveram relação com metanol descartada. Outras 58 receberam alta, incluindo dois casos confirmados.
O boletim ainda aponta 21 mortes associadas às notificações, três delas confirmadas para intoxicação por metanol, e registra também que 15 pacientes deixaram as unidades de saúde por conta própria e depois tiveram os casos descartados.