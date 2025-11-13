Pernambuco registra mais um caso suspeito de intoxicação por metanol

Notificação coorreu no recife e total de casos confirmados chega a três

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)

Pernambuco registrou, nesta quinta-feira (13), um novo caso suspeito de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A notificação foi feita no Recife, onde o paciente já recebeu alta, mas o episódio ainda passa por investigação.

Com essa atualização, o número total de notificações chega a 111 desde o início do acompanhamento realizado pelo estado.

Entre os casos notificados em território pernambucano, 87 já foram descartados e cinco tiveram confirmação para intoxicação por metanol. A situação clínica dos pacientes também foi detalhada pela SES-PE. Atualmente, 12 pessoas seguem internadas, das quais cinco já tiveram relação com metanol descartada. Outras 58 receberam alta, incluindo dois casos confirmados.

O boletim ainda aponta 21 mortes associadas às notificações, três delas confirmadas para intoxicação por metanol, e registra também que 15 pacientes deixaram as unidades de saúde por conta própria e depois tiveram os casos descartados.