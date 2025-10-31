Pernambuco investiga dois novos casos e duas mortes por suspeita de intoxicação com bebidas adulteradas

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, nesta sexta-feira (31), a notificação de dois novos casos e dois óbitos, um no Recife e outro em Águas Belas, relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas supostamente adulteradas com metanol. Os registros mais recentes elevam para 100 o total de notificações desde o início do monitoramento, sendo 96 em Pernambuco e quatro provenientes de outros estados.

De acordo com o boletim divulgado pela SES-PE, os novos casos estão em investigação, assim como as mortes. A pasta reforça que as equipes de vigilância em saúde continuam acompanhando a situação em conjunto com as autoridades sanitárias municipais e o Instituto de Criminalística (IC) para identificar a origem e composição das bebidas suspeitas.

Entre as 96 notificações em território pernambucano, 67 foram descartadas e cinco tiveram confirmação laboratorial para intoxicação por metanol. Os demais seguem sob análise. Em relação ao quadro clínico dos pacientes, nove pessoas permanecem internadas — três delas com casos já descartados. Outras 55 receberam alta hospitalar (sendo duas confirmações e 42 descartes), enquanto 17 evoluíram para óbito (três confirmados e dez descartados). Quinze pacientes evadiram-se das unidades de saúde, dos quais 12 tiveram o diagnóstico negativo para contaminação.

O metanol, também conhecido como álcool metílico, é uma substância altamente tóxica e de uso industrial, proibida em bebidas destinadas ao consumo humano. A ingestão pode causar sintomas como náusea, tontura, visão turva e, em casos mais graves, levar à cegueira ou à morte.

A Secretaria de Saúde recomenda que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa, especialmente aquelas vendidas de forma informal ou sem rótulo, e reforce a denúncia de casos suspeitos aos órgãos de vigilância sanitária.