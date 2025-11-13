Comércio de rua do Grande Recife vai abrir de domingo a domingo até o fim do ano

Segundo a CDL, novo modelo será implantado a partir de sábado (15), feriado da Proclamação da República. Meta é atender consumidores e incrementar negócios neste período

Comércio corta 29 mil empregos na RMR e lidera desemprego em abril (Teresa Maia/DP/D.A Press)

A partir deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, o comércio do Centro do Recife abrirá de domingo a domingo, incluindo feriados.

A informação foi divulgada, nesta quinta (13), pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Recife.

A meta é atender os clientes nas compras de final de ano e incrementar os negócios do varejo.

"É um período em que o consumidor está buscando produtos e o lojista quer vender. Então mais um ano incentivamos o comércio a funcionar todos dias, até o último dia do ano", adiantou o presidente da CDL Recife, Fred Leal. A decisão foi acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal.

Expectativa

Com essa abertura de domingo a domingo, a estimativa da CDL Recife é que as vendas no comércio do centro aumentem em pelo menos 10%, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Além de Natal e Ano Novo, outra data com apelo no período é a Black Friday, que estimula lojas a desenvolverem ações no ponto de venda quanto no ambiente digital.



Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista reúnem cerca de 1.300 lojas de diversos segmentos. Com a chegada do final do ano, mais de um milhão de pessoas passam a circular diariamente, no final de ano, em busca de produtos e serviços. Além de moradores da Região Metropolitana do Recife, também compram no centro da capital pernambucana pessoas vindas de outras cidades e de estados vizinhos.



Segurança

A CDL Recife informou que foi firmada uma parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que lançará, nesta sexta-feira (14), a Operação Papai Noel 2025. Com a iniciativa, haverá reforço no policiamento circulando pela região para oferecer ainda mais segurança à população, aos moradores dos bairros, além de lojistas e trabalhadores do comércio. O lançamento da iniciativa será às 7h, no Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

"Nosso objetivo é garantir que as famílias pernambucanas possam desfrutar do período natalino com a segurança e a tranquilidade que merecem, combatendo ativamente os crimes contra o patrimônio e promovendo a paz social" , destacou o Comandante-Geral da PMPE, Coronel Ivanildo Torres.

Ele informou que a ação se estenderá até 31 de dezembro e envolverá diversas modalidades para alcançar o Centro do Recife e outros polos regionais do estado. O policiamento inclui patrulhamento a pé, patrulha do bairro, ciclopatrulha, motopatrulhamento, policiamento montado, além do uso de drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.

A partir deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, o comércio do Centro do Recife abrirá de domingo a domingo, incluindo feriados.

A informação foi divulgada, nesta quinta (13), pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Recife.

A meta é atender os clientes nas compras de final de ano e incrementar os negócios do varejo.

"É um período em que o consumidor está buscando produtos e o lojista quer vender. Então mais um ano incentivamos o comércio a funcionar todos dias, até o último dia do ano", adiantou o presidente da CDL Recife, Fred Leal. A decisão foi acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal.

Expectativa





Com essa abertura de domingo a domingo, a estimativa da CDL Recife é que as vendas no comércio do centro aumentem em pelo menos 10%, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Além de Natal e Ano Novo, outra data com apelo no período é a Black Friday, que estimula lojas a desenvolverem ações no ponto de venda quanto no ambiente digital.







Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista reúnem cerca de 1.300 lojas de diversos segmentos. Com a chegada do final do ano, mais de um milhão de pessoas passam a circular diariamente, no final de ano, em busca de produtos e serviços. Além de moradores da Região Metropolitana do Recife, também compram no centro da capital pernambucana pessoas vindas de outras cidades e de estados vizinhos.







Segurança

A CDL Recife informou que foi firmada uma parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que lançará, nesta sexta-feira (14), a Operação Papai Noel 2025. Com a iniciativa, haverá reforço no policiamento circulando pela região para oferecer ainda mais segurança à população, aos moradores dos bairros, além de lojistas e trabalhadores do comércio. O lançamento da iniciativa será às 7h, no Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio.







"Nosso objetivo é garantir que as famílias pernambucanas possam desfrutar do período natalino com a segurança e a tranquilidade que merecem, combatendo ativamente os crimes contra o patrimônio e promovendo a paz social" , destacou o Comandante-Geral da PMPE, Coronel Ivanildo Torres.







Ele informou que a ação se estenderá até 31 de dezembro e envolverá diversas modalidades para alcançar o Centro do Recife e outros polos regionais do estado. O policiamento inclui patrulhamento a pé, patrulha do bairro, ciclopatrulha, motopatrulhamento, policiamento montado, além do uso de drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.









