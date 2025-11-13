Rafael Thyere visita Hospital das Clínicas e presenteia pacientes com camisas do Sport
Gestos de carinho: capitão do Sport visita Hospital das Clínicas
Publicado: 13/11/2025 às 10:02
Capitão do Sport, Rafael Thyere, visita Hospital das Clínicas (Reprodução)
Visita ilustre! O capitão do Sport, Rafael Thyere, proporcionou momentos de alegria a pacientes e profissionais do Hospital das Clínicas. A visita ocorreu nesta última quarta-feira (13), a convite do técnico em enfermagem Felipe dos Santos, que atua na UTI Adulto da instituição.
“Foi um momento muito marcante para mim. Vivenciar tudo isso, poder estar junto com vocês e conhecer todo o trabalho realizado com tanto amor e carinho é muito gratificante. Fico feliz de Deus ter me proporcionado esse momento”, afirmou o jogador em mensagem após a visita.
O Hospital das Clínicas da UFPE agradeceu a visita e o gesto de carinho de Rafael Thyere com os pacientes, destacando a importância dessas ações para o bem-estar e motivação dos atendidos.