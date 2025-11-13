diariodepernambuco.com.br
Sport
Sport

Rafael Thyere visita Hospital das Clínicas e presenteia pacientes com camisas do Sport

Gestos de carinho: capitão do Sport visita Hospital das Clínicas

Paulo Mota

Publicado: 13/11/2025 às 10:02

Seguir no Google News Seguir

Capitão do Sport, Rafael Thyere, visita Hospital das Clínicas/Reprodução

Capitão do Sport, Rafael Thyere, visita Hospital das Clínicas (Reprodução)

Visita ilustre! O capitão do Sport, Rafael Thyere, proporcionou momentos de alegria a pacientes e profissionais do Hospital das Clínicas. A visita ocorreu nesta última quarta-feira (13), a convite do técnico em enfermagem Felipe dos Santos, que atua na UTI Adulto da instituição.

Veja também:
Durante a ação, o jogador presenteou dois pacientes e torcedores do Sport, Edmário José da Silva e José Emanuel Gomes, com camisas oficiais do clube. Thyere também tirou fotos com todos os presentes, espalhando sorrisos pelos corredores do hospital.

“Foi um momento muito marcante para mim. Vivenciar tudo isso, poder estar junto com vocês e conhecer todo o trabalho realizado com tanto amor e carinho é muito gratificante. Fico feliz de Deus ter me proporcionado esse momento”, afirmou o jogador em mensagem após a visita.

O Hospital das Clínicas da UFPE agradeceu a visita e o gesto de carinho de Rafael Thyere com os pacientes, destacando a importância dessas ações para o bem-estar e motivação dos atendidos.

camisas , capitão , carinho , esportes , Gesto , hospital , Presente , rafael thyere , sorriso , Sport , Thyere , visita
Mais de Sport

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP