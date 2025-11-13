Rafael Thyere visita Hospital das Clínicas e presenteia pacientes com camisas do Sport

Capitão do Sport, Rafael Thyere, visita Hospital das Clínicas (Reprodução)

Visita ilustre! O capitão do Sport, Rafael Thyere, proporcionou momentos de alegria a pacientes e profissionais do Hospital das Clínicas. A visita ocorreu nesta última quarta-feira (13), a convite do técnico em enfermagem Felipe dos Santos, que atua na UTI Adulto da instituição.

Durante a ação, o jogador presenteou dois pacientes e torcedores do Sport, Edmário José da Silva e José Emanuel Gomes, com camisas oficiais do clube. Thyere também tirou fotos com todos os presentes, espalhando sorrisos pelos corredores do hospital.

“Foi um momento muito marcante para mim. Vivenciar tudo isso, poder estar junto com vocês e conhecer todo o trabalho realizado com tanto amor e carinho é muito gratificante. Fico feliz de Deus ter me proporcionado esse momento”, afirmou o jogador em mensagem após a visita.

O Hospital das Clínicas da UFPE agradeceu a visita e o gesto de carinho de Rafael Thyere com os pacientes, destacando a importância dessas ações para o bem-estar e motivação dos atendidos.