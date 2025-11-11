Mulher é achada morta em apartamento na Boa Vista e uruguaio acaba preso por feminicídio

Lorena Araújo Duarte foi encontrada morta dentro de um apartamento, no Edifício Suape, na Avenida Conde da Boa Vista

Corpo da mulher foi encontrado em apartamento na Conde da Boa Vista (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um caso de feminicídio foi registrado, nesta terça (11), na Boa Vista, na área central do Recife. Lorena Araújo Duarte foi encontrada morta dentro de um apartamento, no Edifício Suape, na Avenida Conde da Boa Vista.

Um uruguaio, de 44 anos, acabou sendo preso, em Boa Viagem, na Zona Sul. Há informações de que ele confessou o crime praticado contra a namorada.

O caso começou a ser desvendado no início da manhã. Informações divulgadas pelo G1 apontam que o estrangeiro foi encontrado com arranhões, perto da delegacia do bairro, e terminou dizendo aos policiais que tinha brigado com a vítima e que “poderia ser uma situação séria”.

O uruguaio, que mora no Brasil desde 2024, então repassou o endereço da mulher. Quando as equipes chegaram ao apartamento, encontraram Lorena morta.

Em entrevista à TV Guararapes, o delegado Mário Melo disse que o homem foi encontrado “atônito”. “Ele disse que brigou com a namorada. Aos poucos, ele foi dando as informações. O caso foi às 5h. Ele confessa e vai ser autuado”, relatou.

